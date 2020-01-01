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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині четверо хворих на коронавірус не можуть самостійно дихати

На Волині четверо хворих на коронавірус не можуть самостійно дихати
У Волинській області на сьогодні 4 людини підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.

В.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що на лікуванні в області перебувають 236 пацієнтів із COVID-19, що становить 34,7 % завантаженості.

«Радує, що кількість захворілих у нас зменшилася. У палатах інтенсивної терапії на сьогодні знаходяться 13 осіб, а це – 19%. На апараті ШВЛ перебувають 4 людини», - відзначила Тимощук.

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Теги: ШВЛ, коронавірус, Волинь
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