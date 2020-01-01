На Волині четверо хворих на коронавірус не можуть самостійно дихати

У Волинській області на сьогодні 4 людини підключені до апарату штучної вентиляції легень.Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.В.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїповідомила, що на лікуванні в області перебувають 236 пацієнтів із COVID-19, що становить 34,7 % завантаженості.«Радує, що кількість захворілих у нас зменшилася. У палатах інтенсивної терапії на сьогодні знаходяться 13 осіб, а це – 19%. На апараті ШВЛ перебувають 4 людини», - відзначила Тимощук.