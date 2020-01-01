Спортмайданчик на Волині обладнають камерами спостереження, аби дізнатися, хто псує інвентар





Аби знати, з кого спитати за попсований інвентар, або й попередити такі інциденти, в селищній раді прийняли рішення зробити відеонагляд за стадіоном, зокрема, моніторитимуть адмінприміщення та майданчик, – пише Любешівська районна газета



Хорошою новиною є те, що невдовзі поруч із тренажерами для дорослих може також з’явитися дитячий майданчик для спортивних занять.В свою чергу керівництво селищної ради обіцяє встановити загорожу довкола тренажерних споруд, а при фінансовій можливості в майбутньому – викласти тут гумове покриття, аби було безпечніше та комфортніше займатися дітям та дорослим.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно на любешівському стадіоні «Колос» облаштували тренажерний майданчик для дорослих, проте двічі невідомі особи вже псували деякі тренажери. Тому невдовзі тут встановлять відеокамери та облаштують спортмайданчик.Аби знати, з кого спитати за попсований інвентар, або й попередити такі інциденти, в селищній раді прийняли рішення зробити відеонагляд за стадіоном, зокрема, моніторитимуть адмінприміщення та майданчик, – пише Любешівська районна газета «Нове життя». Хорошою новиною є те, що невдовзі поруч із тренажерами для дорослих може також з’явитися дитячий майданчик для спортивних занять.В свою чергу керівництво селищної ради обіцяє встановити загорожу довкола тренажерних споруд, а при фінансовій можливості в майбутньому – викласти тут гумове покриття, аби було безпечніше та комфортніше займатися дітям та дорослим.

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