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Спортмайданчик на Волині обладнають камерами спостереження, аби дізнатися, хто псує інвентар

Спортмайданчик на Волині обладнають камерами спостереження, аби дізнатися, хто псує інвентар
Нещодавно на любешівському стадіоні «Колос» облаштували тренажерний майданчик для дорослих, проте двічі невідомі особи вже псували деякі тренажери. Тому невдовзі тут встановлять відеокамери та облаштують спортмайданчик.

Аби знати, з кого спитати за попсований інвентар, або й попередити такі інциденти, в селищній раді прийняли рішення зробити відеонагляд за стадіоном, зокрема, моніторитимуть адмінприміщення та майданчик, – пише Любешівська районна газета «Нове життя».

Хорошою новиною є те, що невдовзі поруч із тренажерами для дорослих може також з’явитися дитячий майданчик для спортивних занять.В свою чергу керівництво селищної ради обіцяє встановити загорожу довкола тренажерних споруд, а при фінансовій можливості в майбутньому – викласти тут гумове покриття, аби було безпечніше та комфортніше займатися дітям та дорослим.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Любешів, камери, спортивний майданчик, стадіон, Колос
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