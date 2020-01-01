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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині можуть знову посили карантин, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться

На Волині можуть знову посили карантин, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться
У Волинській області можуть знову посилити карантинні заходи, якщо ситуація з коронавірусної інфекцією погіршиться.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.

«Епідеміологи щоденно проводять аналіз ситуації і пом’якшення карантину, що прийняла комісія ТЕБ та НС, говорить про тенденцію до стабілізації ситуації. Але якщо протягом 3 днів ситуація буде погіршуватися, то заходи посилення адаптивного карантину будуть запроваджувати негайно», - відзначила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

Тож Янко закликала дотримуватися протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного санітарного лікаря України, правил, рекомендованих ВООЗ – самоізоляції, носіння масок, миття рук.

Нагадаємо, що 15 липня на Волині скасували деякі каратинні обмеження. Зокрема, дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Окрім того, скасували обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо).

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Теги: карантин, Волинь, ситуація, коронавірус
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