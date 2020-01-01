На Волині можуть знову посилити карантин, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться





Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.



«Епідеміологи щоденно проводять аналіз ситуації і пом’якшення карантину, що прийняла комісія ТЕБ та НС, говорить про тенденцію до стабілізації ситуації. Але якщо протягом 3 днів ситуація буде погіршуватися, то заходи посилення адаптивного карантину будуть запроваджувати негайно», - відзначила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



Тож Янко закликала дотримуватися протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного санітарного лікаря України, правил, рекомендованих ВООЗ – самоізоляції, носіння масок, миття рук.



Нагадаємо, що 15 липня на Волині

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