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У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО

У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО
У Ковельському районі шериф громади знайшов незаконно зрубану деревину.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".

На території Люблинецької ОТГ офіцер громад Тарасюк Андрій під час об'їзду своєї об'єднаної громади виявив зрубану деревину без відповідних на неї документів.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшої перевірки.

У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО
У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО

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Теги: деревина, офіцер громади, Волинь
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