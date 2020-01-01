У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У Ковельському районі шериф громади знайшов незаконно зрубану деревину.
Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
На території Люблинецької ОТГ офіцер громад Тарасюк Андрій під час об'їзду своєї об'єднаної громади виявив зрубану деревину без відповідних на неї документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшої перевірки.
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Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
На території Люблинецької ОТГ офіцер громад Тарасюк Андрій під час об'їзду своєї об'єднаної громади виявив зрубану деревину без відповідних на неї документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшої перевірки.
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