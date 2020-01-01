У волинській громаді виявили незаконно зрубану деревину. ФОТО





Про це



На території Люблинецької ОТГ офіцер громад Тарасюк Андрій під час об'їзду своєї об'єднаної громади виявив зрубану деревину без відповідних на неї документів.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшої перевірки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі шериф громади знайшов незаконно зрубану деревину.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".На території Люблинецької ОТГ офіцер громадпід час об'їзду своєї об'єднаної громади виявив зрубану деревину без відповідних на неї документів.На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для проведення подальшої перевірки.

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