Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
Сьогодні, 16:29
У лікаря стоматологічної поліклініки, що знаходиться на вулиці Степана Бандери, 6, підтвердили коронавірусну хворобу.
Про це Суспільному розповів начальник Луцького міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу з 14 липня.
Наразі стан інфікованого лікаря - задовільний, кажуть в управлінні. Інфікований стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.
Зі слів Володимира Лотвіна, усіх, хто контактував з лікарем, встановили. Колег стоматолга відправили на самоізоляцію. Станом на 17 липня працівників медичного закладу протестували на наявність коронавірусної інфекції.
"У всіх випадках результати тестів - негативні", - каже начальник міського управління охорони здоров'я.
У закладі проводять епідеміологічне розслідування, з'ясовують, за яких обставин та де міг інфікуватися лікар-стоматолог. Заклад відновить роботу 20 липня.
"Потреби закривати заклад на довший термін, зокрема, на 14 днів, не було", - каже Володимир Лотвін.
Кабінет лікаря, у якого виявили COVID-19 залишатиметься зачиненим.
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Про це Суспільному розповів начальник Луцького міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.
Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу з 14 липня.
Наразі стан інфікованого лікаря - задовільний, кажуть в управлінні. Інфікований стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.
Зі слів Володимира Лотвіна, усіх, хто контактував з лікарем, встановили. Колег стоматолга відправили на самоізоляцію. Станом на 17 липня працівників медичного закладу протестували на наявність коронавірусної інфекції.
"У всіх випадках результати тестів - негативні", - каже начальник міського управління охорони здоров'я.
У закладі проводять епідеміологічне розслідування, з'ясовують, за яких обставин та де міг інфікуватися лікар-стоматолог. Заклад відновить роботу 20 липня.
"Потреби закривати заклад на довший термін, зокрема, на 14 днів, не було", - каже Володимир Лотвін.
Кабінет лікаря, у якого виявили COVID-19 залишатиметься зачиненим.
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