Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19





Про це Володимир Лотвін.



Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу з 14 липня.



Наразі стан інфікованого лікаря - задовільний, кажуть в управлінні. Інфікований стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.



Зі слів Володимира Лотвіна, усіх, хто контактував з лікарем, встановили. Колег стоматолга відправили на самоізоляцію. Станом на 17 липня працівників медичного закладу протестували на наявність коронавірусної інфекції.



"У всіх випадках результати тестів - негативні", - каже начальник міського управління охорони здоров'я.



У закладі проводять епідеміологічне розслідування, з'ясовують, за яких обставин та де міг інфікуватися лікар-стоматолог. Заклад відновить роботу 20 липня.



"Потреби закривати заклад на довший термін, зокрема, на 14 днів, не було", - каже Володимир Лотвін.



Кабінет лікаря, у якого виявили COVID-19 залишатиметься зачиненим.





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