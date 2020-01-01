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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19

Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
У лікаря стоматологічної поліклініки, що знаходиться на вулиці Степана Бандери, 6, підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це Суспільному розповів начальник Луцького міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.

Нагадаємо, стоматполіклініка припинила свою роботу з 14 липня.

Наразі стан інфікованого лікаря - задовільний, кажуть в управлінні. Інфікований стоматолог перебуває на амбулаторному лікуванні.

Зі слів Володимира Лотвіна, усіх, хто контактував з лікарем, встановили. Колег стоматолга відправили на самоізоляцію. Станом на 17 липня працівників медичного закладу протестували на наявність коронавірусної інфекції.

"У всіх випадках результати тестів - негативні", - каже начальник міського управління охорони здоров'я.

У закладі проводять епідеміологічне розслідування, з'ясовують, за яких обставин та де міг інфікуватися лікар-стоматолог. Заклад відновить роботу 20 липня.

"Потреби закривати заклад на довший термін, зокрема, на 14 днів, не було", - каже Володимир Лотвін.

Кабінет лікаря, у якого виявили COVID-19 залишатиметься зачиненим.


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Теги: коронавірус, стоматполіклініка, лікар, Луцьк
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