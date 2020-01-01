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350 волинян складають ЗНО з хімії

350 волинян складають ЗНО з хімії
17 липня проходить тестування з хімії, яке стане завершальним у цьогорічній сесії ЗНО. Тест захотіли здати 350 волинян.

Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині Алла Корнейко.

"Це одне з найменших тестувань на Волині за кількістю учасників, - розповіла Алла Корнейко.

В області сьогодні відкриті 2 пункти тестування: одне у Ковелі, інше – у школі №24 міста Луцьк. Зі слів Алли Корнейко, до приміщення пускають тих, у кого температура тіла не вища за 37,2.

Тим хто не зміг, з поважної причини, потрапити на тестування з хімії, у центрі ЗНО радять терміново написати заяву на проходження тесту під час додаткової сесії. Впродовж 5 днів учасник має встигнути повторно подати документи до Львівського регіонального центру ЗНО.

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Теги: ЗНО, хімія, тести, Волинь
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