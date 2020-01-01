350 волинян складають ЗНО з хімії





Про це розповіла Алла Корнейко.



"Це одне з найменших тестувань на Волині за кількістю учасників, - розповіла Алла Корнейко.



В області сьогодні відкриті 2 пункти тестування: одне у Ковелі, інше – у школі №24 міста Луцьк. Зі слів Алли Корнейко, до приміщення пускають тих, у кого температура тіла не вища за 37,2.



Тим хто не зміг, з поважної причини, потрапити на тестування з хімії, у центрі ЗНО радять терміново написати заяву на проходження тесту під час додаткової сесії. Впродовж 5 днів учасник має встигнути повторно подати документи до Львівського регіонального центру ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 липня проходить тестування з хімії, яке стане завершальним у цьогорічній сесії ЗНО. Тест захотіли здати 350 волинян.Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на Волині"Це одне з найменших тестувань на Волині за кількістю учасників, - розповіла Алла Корнейко.В області сьогодні відкриті 2 пункти тестування: одне у Ковелі, інше – у школі №24 міста Луцьк. Зі слів Алли Корнейко, до приміщення пускають тих, у кого температура тіла не вища за 37,2.Тим хто не зміг, з поважної причини, потрапити на тестування з хімії, у центрі ЗНО радять терміново написати заяву на проходження тесту під час додаткової сесії. Впродовж 5 днів учасник має встигнути повторно подати документи до Львівського регіонального центру ЗНО.

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