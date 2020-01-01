Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині





До цього у місті готувалися заздалегідь, адже розуміли проблеми батьків, особливо працюючих. Проте епідемічна ситуація не дозволяла відкрити їх раніше, –



У зв’язку з послабленням карантинних заходів місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення відкрити дошкільні навчальні заклади.



У названих закладах дошкільної освіти, відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря України кожну групу зможуть відвідувати не більше 10-12 дітей. Працівники мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів. Серед яких – температурний скринінг, прийом дітей вихователями на вулиці, визначений порядок проведення дезінфекції, провітрювання, вологого прибирання тощо.



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За кошти місцевого бюджету були придбані всі необхідні засоби для повноцінної безпечної роботи закладів. Потрібно лише кілька днів на закупівлю продуктів харчування.



Всього відвідувати ДНЗ зможуть 120 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з 22 липня запрацюють три дитсадки - №2, №3 та №11, які функціонуватимуть у літній період.До цього у місті готувалися заздалегідь, адже розуміли проблеми батьків, особливо працюючих. Проте епідемічна ситуація не дозволяла відкрити їх раніше, – пишуть на сайті Ковельської міськради.У зв’язку з послабленням карантинних заходів місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення відкрити дошкільні навчальні заклади.У названих закладах дошкільної освіти, відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря України кожну групу зможуть відвідувати не більше 10-12 дітей. Працівники мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів. Серед яких – температурний скринінг, прийом дітей вихователями на вулиці, визначений порядок проведення дезінфекції, провітрювання, вологого прибирання тощо.За кошти місцевого бюджету були придбані всі необхідні засоби для повноцінної безпечної роботи закладів. Потрібно лише кілька днів на закупівлю продуктів харчування.Всього відвідувати ДНЗ зможуть 120 дітей.

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