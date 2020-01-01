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Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині

Ще три дитсадки працюватимуть влітку у місті на Волині
У Ковелі з 22 липня запрацюють три дитсадки - №2, №3 та №11, які функціонуватимуть у літній період.

До цього у місті готувалися заздалегідь, адже розуміли проблеми батьків, особливо працюючих. Проте епідемічна ситуація не дозволяла відкрити їх раніше, – пишуть на сайті Ковельської міськради.

У зв’язку з послабленням карантинних заходів місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення відкрити дошкільні навчальні заклади.

У названих закладах дошкільної освіти, відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря України кожну групу зможуть відвідувати не більше 10-12 дітей. Працівники мають забезпечити дотримання протиепідемічних заходів. Серед яких – температурний скринінг, прийом дітей вихователями на вулиці, визначений порядок проведення дезінфекції, провітрювання, вологого прибирання тощо.

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За кошти місцевого бюджету були придбані всі необхідні засоби для повноцінної безпечної роботи закладів. Потрібно лише кілька днів на закупівлю продуктів харчування.

Всього відвідувати ДНЗ зможуть 120 дітей.

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Теги: Ковель, Волинь, дитсадок, діти, карантин, коронавірус
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