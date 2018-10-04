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У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО

У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
Премії та нагороди отримали талановиті діти Ратнівського району.

Про це йдеться на сайті РДА.

З успіхами і перемогами юних талантів привітали голова райдержадміністрації Володимир Рудик, голова районної ради Михайло Макарук.

За високі досягнення в обласних та всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах стипендіями голів районної ради та районної державної адміністрації нагороджені:

- Чернецька Тетяна, учениця 9 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;

- Штик Єлизавета, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;

- Ваконюк Максим, учень 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;

- Куничник Анастасія, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники,

- Лахтюк Аліса, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 смт Ратне ім. М.Заліпи.

Символічну переможну відзнаку, що знаходилася в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне, передали учениці цієї ж школи Тетяні Чернецькій.

У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО

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Теги: Ратнівський район, нагороди, діти
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