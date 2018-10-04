У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО





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З успіхами і перемогами юних талантів привітали голова райдержадміністрації Володимир Рудик, голова районної ради Михайло Макарук.



За високі досягнення в обласних та всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах стипендіями голів районної ради та районної державної адміністрації нагороджені:



- Чернецька Тетяна, учениця 9 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;



- Штик Єлизавета, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;



- Ваконюк Максим, учень 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;



- Куничник Анастасія, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники,



- Лахтюк Аліса, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 смт Ратне ім. М.Заліпи.



Символічну переможну відзнаку, що знаходилася в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне, передали учениці цієї ж школи Тетяні Чернецькій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Премії та нагороди отримали талановиті діти Ратнівського району.Про це йдеться на сайті РДА.З успіхами і перемогами юних талантів привітали голова райдержадміністрації, голова районної радиЗа високі досягнення в обласних та всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах стипендіями голів районної ради та районної державної адміністрації нагороджені:, учениця 9 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;, учень 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне;, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники,, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 смт Ратне ім. М.Заліпи.Символічну переможну відзнаку, що знаходилася в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 гімназія ім.В.Газіна» смт Ратне, передали учениці цієї ж школи

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