Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
В рамках послаблення карантинних заходів на Волині від 15 липня кінотеатрам дозволили відновити сеанси та приймати глядачів.
Чотири місяці карантину жодних кінопоказів в області не було, - розповів Суспільному директор одного з кінотеатрів Луцька Дмитро Грелюк.
Нині в кінозалах обирають стрічки, які можуть показати глядачам.
Журналісти Суспільного побували у кінозалах Ковеля та Луцька і дізналися, як там готуються до відкриття і чи чекати глядачам прем'єр.
Один з ковельських кінотеатрів під час карантину ледь не збанкрутів. Його власник, Юрій Цюп’яшук розповів: довелося продавати меблі та обладнання. Кінотеатр - сімейний бізнес, працює вже 16 років. Нині, каже власник, готуються працювати за новими правилами.
"Розсадка буде на 50 відсотків заповнюваності. Кінотеатр, який 4 місяці стояв законсервований, щоб його відновити зараз роботу, потрібно як мінімум 2 тижні. 750 місць потрібно повністю дезинфікувати", - каже Юрій Цюп’яшук.
У Луцьку з послабленням карантину запрацювали три кінотеатри, які є у місті, розповів директор одного з луцьких кінотеатрів Дмитро Грелюк. Каже: дати перших кінопоказів різняться, глядачів чекають за тиждень. Пропонують фільми українського та іноземного виробництва.
До кінця року, за словами Дмитра Грелюка, кінотеатри досягнуть показників у роботі, які були до карантину. Зі слів власника ковельського кінозалу, збитки на ринку галузі оцінюється у сотні мільйонів гривень.
Нагадаємо, більшість кінотеатрів в Україні запрацювали 2 липня. Відновити роботу дозволив уряд, але лише у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом стабільна, а кількість хворих не перевищує допустиму норму.
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Чотири місяці карантину жодних кінопоказів в області не було, - розповів Суспільному директор одного з кінотеатрів Луцька Дмитро Грелюк.
Нині в кінозалах обирають стрічки, які можуть показати глядачам.
Журналісти Суспільного побували у кінозалах Ковеля та Луцька і дізналися, як там готуються до відкриття і чи чекати глядачам прем'єр.
Один з ковельських кінотеатрів під час карантину ледь не збанкрутів. Його власник, Юрій Цюп’яшук розповів: довелося продавати меблі та обладнання. Кінотеатр - сімейний бізнес, працює вже 16 років. Нині, каже власник, готуються працювати за новими правилами.
"Розсадка буде на 50 відсотків заповнюваності. Кінотеатр, який 4 місяці стояв законсервований, щоб його відновити зараз роботу, потрібно як мінімум 2 тижні. 750 місць потрібно повністю дезинфікувати", - каже Юрій Цюп’яшук.
У Луцьку з послабленням карантину запрацювали три кінотеатри, які є у місті, розповів директор одного з луцьких кінотеатрів Дмитро Грелюк. Каже: дати перших кінопоказів різняться, глядачів чекають за тиждень. Пропонують фільми українського та іноземного виробництва.
До кінця року, за словами Дмитра Грелюка, кінотеатри досягнуть показників у роботі, які були до карантину. Зі слів власника ковельського кінозалу, збитки на ринку галузі оцінюється у сотні мільйонів гривень.
Нагадаємо, більшість кінотеатрів в Україні запрацювали 2 липня. Відновити роботу дозволив уряд, але лише у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом стабільна, а кількість хворих не перевищує допустиму норму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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