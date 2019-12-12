Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО





Чотири місяці карантину жодних кінопоказів в області не було, - розповів Дмитро Грелюк.



Нині в кінозалах обирають стрічки, які можуть показати глядачам.



Журналісти Суспільного побували у кінозалах Ковеля та Луцька і дізналися, як там готуються до відкриття і чи чекати глядачам прем'єр.



Один з ковельських кінотеатрів під час карантину ледь не збанкрутів. Його власник, Юрій Цюп’яшук розповів: довелося продавати меблі та обладнання. Кінотеатр - сімейний бізнес, працює вже 16 років. Нині, каже власник, готуються працювати за новими правилами.



"Розсадка буде на 50 відсотків заповнюваності. Кінотеатр, який 4 місяці стояв законсервований, щоб його відновити зараз роботу, потрібно як мінімум 2 тижні. 750 місць потрібно повністю дезинфікувати", - каже Юрій Цюп’яшук.



У Луцьку з послабленням карантину запрацювали три кінотеатри, які є у місті, розповів директор одного з луцьких кінотеатрів Дмитро Грелюк. Каже: дати перших кінопоказів різняться, глядачів чекають за тиждень. Пропонують фільми українського та іноземного виробництва.



До кінця року, за словами Дмитра Грелюка, кінотеатри досягнуть показників у роботі, які були до карантину. Зі слів власника ковельського кінозалу, збитки на ринку галузі оцінюється у сотні мільйонів гривень.



Нагадаємо, більшість кінотеатрів в Україні запрацювали 2 липня. Відновити роботу дозволив уряд, але лише у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом стабільна, а кількість хворих не перевищує допустиму норму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках послаблення карантинних заходів на Волині від 15 липня кінотеатрам дозволили відновити сеанси та приймати глядачів.Чотири місяці карантину жодних кінопоказів в області не було, - розповів Суспільному директор одного з кінотеатрів ЛуцькаНині в кінозалах обирають стрічки, які можуть показати глядачам.Журналісти Суспільного побували у кінозалах Ковеля та Луцька і дізналися, як там готуються до відкриття і чи чекати глядачам прем'єр.Один з ковельських кінотеатрів під час карантину ледь не збанкрутів. Його власник,розповів: довелося продавати меблі та обладнання. Кінотеатр - сімейний бізнес, працює вже 16 років. Нині, каже власник, готуються працювати за новими правилами."Розсадка буде на 50 відсотків заповнюваності. Кінотеатр, який 4 місяці стояв законсервований, щоб його відновити зараз роботу, потрібно як мінімум 2 тижні. 750 місць потрібно повністю дезинфікувати", - каже Юрій Цюп’яшук.У Луцьку з послабленням карантину запрацювали три кінотеатри, які є у місті, розповів директор одного з луцьких кінотеатрів Дмитро Грелюк. Каже: дати перших кінопоказів різняться, глядачів чекають за тиждень. Пропонують фільми українського та іноземного виробництва.До кінця року, за словами Дмитра Грелюка, кінотеатри досягнуть показників у роботі, які були до карантину. Зі слів власника ковельського кінозалу, збитки на ринку галузі оцінюється у сотні мільйонів гривень.Нагадаємо, більшість кінотеатрів в Україні запрацювали 2 липня. Відновити роботу дозволив уряд, але лише у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом стабільна, а кількість хворих не перевищує допустиму норму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію