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Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО

Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО
В рамках послаблення карантинних заходів на Волині від 15 липня кінотеатрам дозволили відновити сеанси та приймати глядачів.

Чотири місяці карантину жодних кінопоказів в області не було, - розповів Суспільному директор одного з кінотеатрів Луцька Дмитро Грелюк.

Нині в кінозалах обирають стрічки, які можуть показати глядачам.

Журналісти Суспільного побували у кінозалах Ковеля та Луцька і дізналися, як там готуються до відкриття і чи чекати глядачам прем'єр.

Один з ковельських кінотеатрів під час карантину ледь не збанкрутів. Його власник, Юрій Цюп’яшук розповів: довелося продавати меблі та обладнання. Кінотеатр - сімейний бізнес, працює вже 16 років. Нині, каже власник, готуються працювати за новими правилами.

"Розсадка буде на 50 відсотків заповнюваності. Кінотеатр, який 4 місяці стояв законсервований, щоб його відновити зараз роботу, потрібно як мінімум 2 тижні. 750 місць потрібно повністю дезинфікувати", - каже Юрій Цюп’яшук.

У Луцьку з послабленням карантину запрацювали три кінотеатри, які є у місті, розповів директор одного з луцьких кінотеатрів Дмитро Грелюк. Каже: дати перших кінопоказів різняться, глядачів чекають за тиждень. Пропонують фільми українського та іноземного виробництва.

До кінця року, за словами Дмитра Грелюка, кінотеатри досягнуть показників у роботі, які були до карантину. Зі слів власника ковельського кінозалу, збитки на ринку галузі оцінюється у сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, більшість кінотеатрів в Україні запрацювали 2 липня. Відновити роботу дозволив уряд, але лише у тих регіонах, де ситуація з коронавірусом стабільна, а кількість хворих не перевищує допустиму норму.


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Теги: Волинь, кінотеатри, відкриття
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