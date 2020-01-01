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Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині

Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив ще чотирьох суддів у місцеві загальні суди Волині.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 17 липня, йдеться на сайті Офісу президента.

"Призначити y місцевих загальних судах на посади:
судді Горохівського районного суду Волинської області Яремчук Світлану Михайлівну;
судді Іваничівського районного суду Волинської області Федечко Марту Орестівну;
судді Любешівського районного суду Волинської області Цибень Ольгу Володимирівну;
судді Рожищенського районного суду Волинської області Требика Вячеслава Борисовича", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Зеленський призначив 16 липня також двох суддів у Ківерцівський районний суд та Любешівський районний суд, а днем раніше - у Локачинський районний суд.

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Теги: указ, судді, призначення, Волинь
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