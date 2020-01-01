Як додати інтимні іграшки до сексуального життя пари*





Про це розповіли Тетяна та Олексій, засновники популярного інстаграм-блогу для дорослих Intimka (Instagram - @_intimka_):



«За більш ніж п'ять років нашої роботи ми проконсультували тисячі клієнтів і завжди намагалися допомогти їм, а не продати більше і дорожче. Виходячи з цього досвіду, ми приготували для наших клієнтів кілька порад, інструкцій і рекомендацій. Універсальної формули, звичайно ж, немає, оскільки стосунки у всіх різні, і бажання можуть відрізнятися.



Перша покупка в сексшопі



- Весь наш досвід в цій сфері ми зібрали в кілька варіантів ситуацій, в яких кожен знайде свою проблему або реальність.



Варіант - якщо ви хочете спробувати придбати товар з сексшопу, але партнеру ще про це не сказали. Сюрприз можна зробити, але не радимо відразу приносити додому будь-яку іграшку великого розміру.



Якщо все ж хочете іграшку, то краще нехай це буде невелика вібропуля або гарна маленька анальна пробка з кристалом. Ваш партнер навряд чи побачить в цій іграшці «конкуренцію» або «небезпеку».



У цій ситуації також підійде щось з інтимної косметики. Лубрикант з ефектом тепла або смачний лубрикант для сексу допоможуть зруйнувати стереотип про «гидоту» товарів з магазину для дорослих.



Наступний варіант: партнер хоче спробувати товар з сексшопу, а ви не впевнені, що хочете користуватися таким. У такому випадку краще звернути увагу на те, що зможе вас переконати. Наприклад, збуджуючі краплі для клітора, олія для тіла з ефектом золотого блиску або смачна мерехтлива пудра.



Насправді нема чого боятися або соромитися. Вибирайте для себе таке, що може сподобатися саме вам. Часто наші клієнтки купують ароматний бальзам для тіла з феромонами або ароматну масажну свічку. Найчастіше після цієї покупки вони готові до експериментів, а товари з нашого асортименту перестають бути для них «незрозумілими».



Ще один варіант: ви хочете спробувати щось, а партнер категорично проти всього. Це складно, бо в цій ситуації вам потрібно не тільки переконати партнера, що це не страшно, а й показати, що це приємно і допоможе розширити сексуальний досвід. В такому випадку можна пустити в хід яйце і смачний лубрикант або скористатися звужуючим вагінальним гелем і здивувати коханого «тугістю» відчуттів.



Можливий варіант, коли ви разом чогось хочете і не боїтеся експериментувати в сексі, але не знаєте, з чого почати. Ооооо ... Для вас весь магазин! Вибирайте разом те, що подобається. Це може бути вібратор для пари, рідкий вібратор, наручники або настільна секс-гра з інтимними завданнями. Складіть кожен свій перелік з 7 іграшок і відзначте, що хотіли б спробувати найбільше. Потім порівняйте обидва списки і вибирайте золоту середину для своїх оргазмів і задоволення.



«Я хочу щось для себе» ... Дівчата, це нормально хотіти для себе оргазм. Вам потрібен вакуумний кліторальний стимулятор,



Як уникнути помилок під час вибору секс-товару



Розповсюдженою помилкою для багатьох є зневажливе ставлення до вибору першої покупки. Можна придбати величезний фалоімітатор або велику анальну пробку, флоггер або стек для БДСМ-ігор, принести цю штуку додому і покласти в шафу, а після цього взагалі ніколи не діставати звідти і назавжди сформувати несприятливе ставлення до будь-яких «секс-атрибутів» у вашій парі. Вібратор або мастурбатор, що були придбані недоречно або несвоєчасно, можуть створити проблему непорозуміння або образити. Тому перша покупка дуже важлива для психології сексуальних стосунків будь-якої пари.



Звичайно, можуть бути й інші ситуації, коли є сексуальні проблеми в стосунках, і для їхнього вирішення потрібні спільні зусилля. Товари для таких пар, звичайно ж, є, і вам допоможуть обрати їх. Але рішення все одно має бути тільки за вами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як правильно вибрати інтимну іграшку? Над цим питанням думає чимала кількість читачів блогу Intimka в Інстаграм, які досі не наважилися перейти на сайт і зробити замовлення. У 99% випадках про таке запитують в дірект дівчата. Хлопці ж більш рішучі і майже завжди знають, що саме хочуть купити. Але питання не в сміливості, а в правильності вибору першого товару з сексшопу.Про це розповілита, засновники популярного інстаграм-блогу для дорослих Intimka (Instagram - @_intimka_):«За більш ніж п'ять років нашої роботи ми проконсультували тисячі клієнтів і завжди намагалися допомогти їм, а не продати більше і дорожче. Виходячи з цього досвіду, ми приготували для наших клієнтів кілька порад, інструкцій і рекомендацій. Універсальної формули, звичайно ж, немає, оскільки стосунки у всіх різні, і бажання можуть відрізнятися.- Весь наш досвід в цій сфері ми зібрали в кілька варіантів ситуацій, в яких кожен знайде свою проблему або реальність.Варіант - якщо ви хочете спробувати придбати товар з сексшопу, але партнеру ще про це не сказали. Сюрприз можна зробити, але не радимо відразу приносити додому будь-яку іграшку великого розміру.Якщо все ж хочете іграшку, то краще нехай це буде невелика вібропуля або гарна маленька анальна пробка з кристалом. Ваш партнер навряд чи побачить в цій іграшці «конкуренцію» або «небезпеку».У цій ситуації також підійде щось з інтимної косметики. Лубрикант з ефектом тепла або смачний лубрикант для сексу допоможуть зруйнувати стереотип про «гидоту» товарів з магазину для дорослих.Наступний варіант: партнер хоче спробувати товар з сексшопу, а ви не впевнені, що хочете користуватися таким. У такому випадку краще звернути увагу на те, що зможе вас переконати. Наприклад, збуджуючі краплі для клітора, олія для тіла з ефектом золотого блиску або смачна мерехтлива пудра.Насправді нема чого боятися або соромитися. Вибирайте для себе таке, що може сподобатися саме вам. Часто наші клієнтки купують ароматний бальзам для тіла з феромонами або ароматну масажну свічку. Найчастіше після цієї покупки вони готові до експериментів, а товари з нашого асортименту перестають бути для них «незрозумілими».Ще один варіант: ви хочете спробувати щось, а партнер категорично проти всього. Це складно, бо в цій ситуації вам потрібно не тільки переконати партнера, що це не страшно, а й показати, що це приємно і допоможе розширити сексуальний досвід. В такому випадку можна пустити в хід яйце і смачний лубрикант або скористатися звужуючим вагінальним гелем і здивувати коханого «тугістю» відчуттів.Можливий варіант, коли ви разом чогось хочете і не боїтеся експериментувати в сексі, але не знаєте, з чого почати. Ооооо ... Для вас весь магазин! Вибирайте разом те, що подобається. Це може бути вібратор для пари, рідкий вібратор, наручники або настільна секс-гра з інтимними завданнями. Складіть кожен свій перелік з 7 іграшок і відзначте, що хотіли б спробувати найбільше. Потім порівняйте обидва списки і вибирайте золоту середину для своїх оргазмів і задоволення.«Я хочу щось для себе» ... Дівчата, це нормально хотіти для себе оргазм. Вам потрібен вакуумний кліторальний стимулятор, вібратор кролик , реалістичний вібратор або, врешті-решт, фалоімітатор, а чому б і ні? Проблема з вибором у вас буде тільки одна - що краще взяти в першу чергу».Розповсюдженою помилкою для багатьох є зневажливе ставлення до вибору першої покупки. Можна придбати величезний фалоімітатор або велику анальну пробку, флоггер або стек для БДСМ-ігор, принести цю штуку додому і покласти в шафу, а після цього взагалі ніколи не діставати звідти і назавжди сформувати несприятливе ставлення до будь-яких «секс-атрибутів» у вашій парі. Вібратор або мастурбатор, що були придбані недоречно або несвоєчасно, можуть створити проблему непорозуміння або образити. Тому перша покупка дуже важлива для психології сексуальних стосунків будь-якої пари.Звичайно, можуть бути й інші ситуації, коли є сексуальні проблеми в стосунках, і для їхнього вирішення потрібні спільні зусилля. Товари для таких пар, звичайно ж, є, і вам допоможуть обрати їх. Але рішення все одно має бути тільки за вами.

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