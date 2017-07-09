В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень





Він затверджує одразу дві нові Інструкції, які опублікували на



«Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;



«Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.



Основні нововведення:



При отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;



Підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;



У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;



Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;



Тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;



Можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);



Фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;



Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;



Встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);



Можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перелік необхідних документів для того, аби підтвердити навички керування розширили. Сьогодні, 17 липня, набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408.Він затверджує одразу дві нові Інструкції, які опублікували на сайті сервісного центру МВС України.«Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;«Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.При отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;Підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;Тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;Можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);Фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;Встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);Можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.

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