Магічний Світязь з висоти пташиного польоту





Незвичайні світлини у мережі фейсбук опублікував шачанин Олександр Вихор,



Хлопець часто дивує волинян світлинами озера Світязь, відзнятих із незвичних ракурсів та в різну погоду. Озеро у його світлинах сповнене то яскравими блакитними фарбами, то таємничими тонами.



«Cвітязь вражає», – йдеться у підписі до фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацький фотограф опублікував фото таємничого Світязя з висоти.Незвичайні світлини у мережі фейсбук опублікував шачанин пише "Район.Шацьк".Хлопець часто дивує волинян світлинами озера Світязь, відзнятих із незвичних ракурсів та в різну погоду. Озеро у його світлинах сповнене то яскравими блакитними фарбами, то таємничими тонами.«Cвітязь вражає», – йдеться у підписі до фото.

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