Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 15:55
Шацький фотограф опублікував фото таємничого Світязя з висоти.
Незвичайні світлини у мережі фейсбук опублікував шачанин Олександр Вихор, пише "Район.Шацьк".
Хлопець часто дивує волинян світлинами озера Світязь, відзнятих із незвичних ракурсів та в різну погоду. Озеро у його світлинах сповнене то яскравими блакитними фарбами, то таємничими тонами.
«Cвітязь вражає», – йдеться у підписі до фото.
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Незвичайні світлини у мережі фейсбук опублікував шачанин Олександр Вихор, пише "Район.Шацьк".
Хлопець часто дивує волинян світлинами озера Світязь, відзнятих із незвичних ракурсів та в різну погоду. Озеро у його світлинах сповнене то яскравими блакитними фарбами, то таємничими тонами.
«Cвітязь вражає», – йдеться у підписі до фото.
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