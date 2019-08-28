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Магічний Світязь з висоти пташиного польоту

Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Шацький фотограф опублікував фото таємничого Світязя з висоти.

Незвичайні світлини у мережі фейсбук опублікував шачанин Олександр Вихор, пише "Район.Шацьк".

Хлопець часто дивує волинян світлинами озера Світязь, відзнятих із незвичних ракурсів та в різну погоду. Озеро у його світлинах сповнене то яскравими блакитними фарбами, то таємничими тонами.

«Cвітязь вражає», – йдеться у підписі до фото.

Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Магічний Світязь з висоти пташиного польоту

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Теги: Світязь, фото, світлини
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