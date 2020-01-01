вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – у лідерах з весняного призову

Волинь – у лідерах з весняного призову
535 юнаків призвуть до служби в армії з Волині під час призовної кампанії.

Про це йшлося під час чергового засідання військово-лікарської комісії Волинського обласного військового комісаріату, яке відбулося сьогодні, 17 липня, - інформують у Волинській ОДА.

Як повідомив заступник військового комісара Юрій Кучер, Волинь посідає 1-ше місце серед 8 областей Західної України, які належать до території відповідальності Оперативного командування «Захід», щодо планів весняного призову-2020.

За інформацією голови обласної військово-лікарської комісії Анатолія Рудя, уже 801 осіб пройшли комісію з метою визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Окрім того, ВЛК попередньо оглянуті ще 593 призовники.

Загалом цьогорічний весняний призов передбачає залучення до проходження строкової військової служби 535 волинян.

«Загалом на Волині призовна кампанія-2020 проходить спокійно, сформований оперативний резерв, комплектуються групи призовників до відправлення у військові частини!», – зазначив обласний військовий комісар Роман Кулик.

За його словами, проблем з відстрочкою юнаків, які планують у цьому році продовжити навчання, в області немає.

«Цьогоріч, у зв’язку з пандемією та карантином, вступна кампанія ускладнилась, Ми повинні піти назустріч дітям і надати можливість усім молодим волинянам, які хочуть продовжити навчання, подати заяву на вступ та здати вступні іспити»,– наголосив заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.

Закінчиться цьогорічний весняний призов 31 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весняний призов, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
Сьогодні, 16:29
На Волині затримали бус із «лівою» деревиною
Сьогодні, 16:17
Волинь – у лідерах з весняного призову
Сьогодні, 16:13
Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 15:55
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО
Сьогодні, 16:32
На Волині затримали бус із «лівою» деревиною На Волині затримали бус із «лівою» деревиною
Сьогодні, 16:17
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Надіслали «цінний лист» із порожнім аркушем: шахраї «кинули» волинянина
Сьогодні, 17:23
 0
На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
 0
Ми гроші суддям не возимо і не купуємо ігри, – президент «Інгульця»*
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО
Сьогодні, 16:32
 0
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8