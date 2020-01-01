Волинь – у лідерах з весняного призову
Сьогодні, 16:13
535 юнаків призвуть до служби в армії з Волині під час призовної кампанії.
Про це йшлося під час чергового засідання військово-лікарської комісії Волинського обласного військового комісаріату, яке відбулося сьогодні, 17 липня, - інформують у Волинській ОДА.
Як повідомив заступник військового комісара Юрій Кучер, Волинь посідає 1-ше місце серед 8 областей Західної України, які належать до території відповідальності Оперативного командування «Захід», щодо планів весняного призову-2020.
За інформацією голови обласної військово-лікарської комісії Анатолія Рудя, уже 801 осіб пройшли комісію з метою визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Окрім того, ВЛК попередньо оглянуті ще 593 призовники.
Загалом цьогорічний весняний призов передбачає залучення до проходження строкової військової служби 535 волинян.
«Загалом на Волині призовна кампанія-2020 проходить спокійно, сформований оперативний резерв, комплектуються групи призовників до відправлення у військові частини!», – зазначив обласний військовий комісар Роман Кулик.
За його словами, проблем з відстрочкою юнаків, які планують у цьому році продовжити навчання, в області немає.
«Цьогоріч, у зв’язку з пандемією та карантином, вступна кампанія ускладнилась, Ми повинні піти назустріч дітям і надати можливість усім молодим волинянам, які хочуть продовжити навчання, подати заяву на вступ та здати вступні іспити»,– наголосив заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.
Закінчиться цьогорічний весняний призов 31 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час чергового засідання військово-лікарської комісії Волинського обласного військового комісаріату, яке відбулося сьогодні, 17 липня, - інформують у Волинській ОДА.
Як повідомив заступник військового комісара Юрій Кучер, Волинь посідає 1-ше місце серед 8 областей Західної України, які належать до території відповідальності Оперативного командування «Захід», щодо планів весняного призову-2020.
За інформацією голови обласної військово-лікарської комісії Анатолія Рудя, уже 801 осіб пройшли комісію з метою визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Окрім того, ВЛК попередньо оглянуті ще 593 призовники.
Загалом цьогорічний весняний призов передбачає залучення до проходження строкової військової служби 535 волинян.
«Загалом на Волині призовна кампанія-2020 проходить спокійно, сформований оперативний резерв, комплектуються групи призовників до відправлення у військові частини!», – зазначив обласний військовий комісар Роман Кулик.
За його словами, проблем з відстрочкою юнаків, які планують у цьому році продовжити навчання, в області немає.
«Цьогоріч, у зв’язку з пандемією та карантином, вступна кампанія ускладнилась, Ми повинні піти назустріч дітям і надати можливість усім молодим волинянам, які хочуть продовжити навчання, подати заяву на вступ та здати вступні іспити»,– наголосив заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик.
Закінчиться цьогорічний весняний призов 31 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
Сьогодні, 16:29
На Волині затримали бус із «лівою» деревиною
Сьогодні, 16:17
Волинь – у лідерах з весняного призову
Сьогодні, 16:13
Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 15:55
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22