На Волині затримали бус із «лівою» деревиною





Інцидент трапився вчора, 16 липня,



За кермом перебував 25-річний житель Камінь-Каширського району. Під час перевірки у кузові транспортного засобу поліцейські виявили 2 м куб. деревини породи сосна без відповідних документів.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Триває слідство.



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