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На Волині затримали бус із «лівою» деревиною

На Волині затримали бус із «лівою» деревиною
Співробітники сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського відділу поліції на автодорозі між селами Рудка Червинська та Старі Червища зупинили автомобіль Mercedes-Benz із незаконною деревиною.

Інцидент трапився вчора, 16 липня, пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом перебував 25-річний житель Камінь-Каширського району. Під час перевірки у кузові транспортного засобу поліцейські виявили 2 м куб. деревини породи сосна без відповідних документів.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, деревина, поліція
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