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На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО

На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО
На Волині затримали іноземця та українку, які намагалися контрабандно перемістити на територію України прекурсори в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

В іноземця правоохоронці виявили 600 пігулок препарату із вмістом псевдоефедрину, коли він намагався незаконно перемістити їх через державний кордон України.

Йому повідомили підозру у контрабанді прекурсору та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні його з метою збуту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України), а жінці – в організації цих злочинів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 ККУ).

Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії задля притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього правопорушення.

Зауважимо, що у разі доведення вини обом фігурантам провадження загрожує покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО
На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО

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Теги: Волинь, наркотичні таблетки, затримання
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