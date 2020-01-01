На Волині викрили іноземця та українку, які налагодили канал контрабанди наркотичних таблеток. ФОТО





Про це



В іноземця правоохоронці виявили 600 пігулок препарату із вмістом псевдоефедрину, коли він намагався незаконно перемістити їх через державний кордон України.



Йому повідомили підозру у контрабанді прекурсору та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні його з метою збуту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України), а жінці – в організації цих злочинів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 ККУ).



Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії задля притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього правопорушення.



Зауважимо, що у разі доведення вини обом фігурантам провадження загрожує покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали іноземця та українку, які намагалися контрабандно перемістити на територію України прекурсори в особливо великих розмірах.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.В іноземця правоохоронці виявили 600 пігулок препарату із вмістом псевдоефедрину, коли він намагався незаконно перемістити їх через державний кордон України.Йому повідомили підозру у контрабанді прекурсору та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні його з метою збуту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 311 КК України), а жінці – в організації цих злочинів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 ККУ).Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.Тривають слідчі дії задля притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього правопорушення.Зауважимо, що у разі доведення вини обом фігурантам провадження загрожує покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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