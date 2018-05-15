На Волині 20% учасників ЗНО з хімії не з'явилися на тестування
Сьогодні, 17:33
20% від усіх зареєстрованих на останній тест оновної сесії ЗНО не прийшли до пунктів тестування.
Здати хімію вони можуть під час додаткової сесії, - розповіла Суспільному завідувач центру ЗНО Алла Корнейко.
Тестуванням з хімії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. На Волині працювала два пункти тестування у Ковелі та Луцьку. Здавати хімію зареєструвалося 350 волинян.
Абітурієнтів з інших районів до пункту тестування у Луцьку довезли автобусом.
Тест з хімії складається з 52 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин.
Учасникам, які з різних причини не потрапили на тестування з хімії, радять терміново заяву про участь у додатковій сесії «Таким учасникам необхідно впродовж 5 днів повторно подати документи до Львівського регіонального центру ЗНО», - каже Алла Корнейко. З її слів, до пункту тестування у Луцьку допустили усіх хто з'явився на тестування. Учасників з підвищеною температурою не зафіксували.
Що відомо
- Основна сесія ЗНО цьогоріч тривала з 25 червня по 17 липня. Першим тестом була математика. Тоді до ЗНО не допустили 5 волинян.
- З 23 червня учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання можуть переглянути результати тестування.
- Раніше Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, яке планувалося на 15 та 17 червня. У Мінфіні вирішили повернути гроші й розказали, як це зробити.
- 9 липня майже 9 тисяч волинян здавали ЗНО з історії, тоді до тестування через підвищену температуру не допустили 1 учасника.
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Здати хімію вони можуть під час додаткової сесії, - розповіла Суспільному завідувач центру ЗНО Алла Корнейко.
Тестуванням з хімії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. На Волині працювала два пункти тестування у Ковелі та Луцьку. Здавати хімію зареєструвалося 350 волинян.
Абітурієнтів з інших районів до пункту тестування у Луцьку довезли автобусом.
Тест з хімії складається з 52 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин.
Учасникам, які з різних причини не потрапили на тестування з хімії, радять терміново заяву про участь у додатковій сесії «Таким учасникам необхідно впродовж 5 днів повторно подати документи до Львівського регіонального центру ЗНО», - каже Алла Корнейко. З її слів, до пункту тестування у Луцьку допустили усіх хто з'явився на тестування. Учасників з підвищеною температурою не зафіксували.
Що відомо
- Основна сесія ЗНО цьогоріч тривала з 25 червня по 17 липня. Першим тестом була математика. Тоді до ЗНО не допустили 5 волинян.
- З 23 червня учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання можуть переглянути результати тестування.
- Раніше Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, яке планувалося на 15 та 17 червня. У Мінфіні вирішили повернути гроші й розказали, як це зробити.
- 9 липня майже 9 тисяч волинян здавали ЗНО з історії, тоді до тестування через підвищену температуру не допустили 1 учасника.
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