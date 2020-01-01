Де у Луцьку не буде світла 20 липня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де у Луцьку не буде світла у понеділок, 20 липня.
Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго” інформує, що у понеділок, 20 липня, з 13.30 до 17.00 припинять електропостачання на бульв. Дружби народів, 2.
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Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго” інформує, що у понеділок, 20 липня, з 13.30 до 17.00 припинять електропостачання на бульв. Дружби народів, 2.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводять за вашою адресою, можна підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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