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Де у Луцьку не буде світла 20 липня

Де у Луцьку не буде світла 20 липня
Повідомили, де у Луцьку не буде світла у понеділок, 20 липня.

Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго” інформує, що у понеділок, 20 липня, з 13.30 до 17.00 припинять електропостачання на бульв. Дружби народів, 2.

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Теги: світло, відключення
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