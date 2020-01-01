Де у Луцьку не буде світла 20 липня





Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго” інформує, що у понеділок, 20 липня, з 13.30 до 17.00 припинять електропостачання на бульв. Дружби народів, 2.



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