На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО





Правоохоронці встановили, що чоловік, будучи членом кваліфікаційної комісії, вимагав хабар у розмірі 2 тисячі гривень з кожного кандидата для безперешкодного отримання посвідчення судноводіїв малого/маломірного судна, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Спіймали службовця під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. Гроші вилучили.



Слідчі затримали фігуранта за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинського посадовця спіймали на хабарі.Правоохоронці встановили, що чоловік, будучи членом кваліфікаційної комісії, вимагав хабар у розмірі 2 тисячі гривень з кожного кандидата для безперешкодного отримання посвідчення судноводіїв малого/маломірного судна, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Спіймали службовця під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. Гроші вилучили.Слідчі затримали фігуранта за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.Триває слідство.

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