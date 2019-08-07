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На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО

На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО
Волинського посадовця спіймали на хабарі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, будучи членом кваліфікаційної комісії, вимагав хабар у розмірі 2 тисячі гривень з кожного кандидата для безперешкодного отримання посвідчення судноводіїв малого/маломірного судна, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Спіймали службовця під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень. Гроші вилучили.

Слідчі затримали фігуранта за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває слідство.

На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО
На Волині посадовець «погорів» на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, посадовець
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