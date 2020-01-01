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Надіслали «цінний лист» із порожнім аркушем: шахраї «кинули» волинянина

Надіслали «цінний лист» із порожнім аркушем: шахраї «кинули» волинянина
На Волині виявили непоодинокі випадки нового виду шахрайських дій.

Про це інформує Шацьке відділення поліції у facebook.

Так, до прикладу, 17 липня до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя Шацького району про те, що невідома особа на його ім’я у поштове відділення надіслала цінний лист.

Отримавши лист після сплати його вартості в сумі 139 гривень, волиняин виявив чистий лист паперу. В ході виїзду слідчо-оперативної групи встановили, що невстановлена особа (відправник) надіслала на ім’я заявника (отримувача) лист з чистим аркушем паперу, оцінивши його загальну вартість у 139,43 гривні.Абонент, номер телефону якого вказано в реквізитах відправника, не відповідає.

За фактом шахрайства проводять перевірку.

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Теги: шахрайство, пошта
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