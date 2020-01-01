Надіслали «цінний лист» із порожнім аркушем: шахраї «кинули» волинянина
Сьогодні, 17:23
На Волині виявили непоодинокі випадки нового виду шахрайських дій.
Про це інформує Шацьке відділення поліції у facebook.
Так, до прикладу, 17 липня до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя Шацького району про те, що невідома особа на його ім’я у поштове відділення надіслала цінний лист.
Отримавши лист після сплати його вартості в сумі 139 гривень, волиняин виявив чистий лист паперу. В ході виїзду слідчо-оперативної групи встановили, що невстановлена особа (відправник) надіслала на ім’я заявника (отримувача) лист з чистим аркушем паперу, оцінивши його загальну вартість у 139,43 гривні.Абонент, номер телефону якого вказано в реквізитах відправника, не відповідає.
За фактом шахрайства проводять перевірку.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції у facebook.
Так, до прикладу, 17 липня до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя Шацького району про те, що невідома особа на його ім’я у поштове відділення надіслала цінний лист.
Отримавши лист після сплати його вартості в сумі 139 гривень, волиняин виявив чистий лист паперу. В ході виїзду слідчо-оперативної групи встановили, що невстановлена особа (відправник) надіслала на ім’я заявника (отримувача) лист з чистим аркушем паперу, оцінивши його загальну вартість у 139,43 гривні.Абонент, номер телефону якого вказано в реквізитах відправника, не відповідає.
За фактом шахрайства проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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