Поліцейські розшукали 16-річну дівчину з Волині, яка пішла з дому і не повернулась

На Волині правоохоронці знайшли неповнолітню, яка зникла.Так, 16 липня до поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Павлівської сільської ради, про те що її 16-річна донька напередодні пішла з дому на прогулянку та не повернулася, - інформує Іваничівського відділення поліції.Отримавши інформацію про зникнення неповнолітньої, правоохоронці розпочали негайний пошук дитини.Поліцейські опитали друзів і знайомих дівчини та встановили що, вона могла поїхати до свого друга у Володимир-Волинський.Згодом правоохоронці виявили зниклу дівчину на території автостанції у Луцьку. Неповнолітня дитина за час своєї відсутності за місцем проживання жертвою будь-яких протиправних дій не стала.Поліцейські передали дитину батькам та провели з ними профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.