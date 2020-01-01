Поліцейські розшукали 16-річну дівчину з Волині, яка пішла з дому і не повернулась
Сьогодні, 17:30
На Волині правоохоронці знайшли неповнолітню, яка зникла.
Так, 16 липня до поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Павлівської сільської ради, про те що її 16-річна донька напередодні пішла з дому на прогулянку та не повернулася, - інформує Іваничівського відділення поліції.
Отримавши інформацію про зникнення неповнолітньої, правоохоронці розпочали негайний пошук дитини.
Поліцейські опитали друзів і знайомих дівчини та встановили що, вона могла поїхати до свого друга у Володимир-Волинський.
Згодом правоохоронці виявили зниклу дівчину на території автостанції у Луцьку. Неповнолітня дитина за час своєї відсутності за місцем проживання жертвою будь-яких протиправних дій не стала.
Поліцейські передали дитину батькам та провели з ними профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.
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Так, 16 липня до поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Павлівської сільської ради, про те що її 16-річна донька напередодні пішла з дому на прогулянку та не повернулася, - інформує Іваничівського відділення поліції.
Отримавши інформацію про зникнення неповнолітньої, правоохоронці розпочали негайний пошук дитини.
Поліцейські опитали друзів і знайомих дівчини та встановили що, вона могла поїхати до свого друга у Володимир-Волинський.
Згодом правоохоронці виявили зниклу дівчину на території автостанції у Луцьку. Неповнолітня дитина за час своєї відсутності за місцем проживання жертвою будь-яких протиправних дій не стала.
Поліцейські передали дитину батькам та провели з ними профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.
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