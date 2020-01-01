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У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО

У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО
У Ківерцях та Ковелі позапланово інспектували роботу ринків та супермаркетів працівники Держпродспоживслужби. Перевіряли, чи дотримуються продавці та покупці карантинних правил.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

На ринку міста Ківерці є близько ста підприємців. Вони надають місця для приїжджих із сіл, які продають сезонну продукцію, - розповідає завідувачка ринку Мар'яна Ревко. Із трьох входів закритий один. Щодня відвідує ринок близько трьохсот покупців. Тут дезінфекцію проводять що три години, - каже вона.

Працівники держпродспоживслужби перевіряли, чи дотримуються покупці на ринках та у супермаркетах маскового режиму та дистанції. Підпримців просили продемонструвати дезінфікуючі засоби та та журнали дезінфекції. За дрібні порушення не карали, - розповіла начальниця районного відділу Держпродспоживслужби Алла Пахальчук.

Працівники Держпродспоживслужби здійснили позапланову перевірку й трьох супермаркетів міста. За підсумком перевірок, у мережевих магазинах порушень не виявили, на ринку склали 2 приписи і 2 протоколи, - розповів начальник Ківерцівського управління Держпродспоживслужби Петро Плоднік.

Без попереджень провели перевірку й у Ковелі. З початку року у місті та районі провели 1430 перевірок, - розповіла Суспільному керівниця Ковельського управління Держпродспоживслужби Ліна Мацан. Станом на 17 липня на порушників склали 18 протоколів.



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Теги: Ковель, Ківерці, перевірка, карантин
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