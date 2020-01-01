вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд

Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд
Майстер народної творчості України з Володимира-Волинського Анатолій Бойко встановив світовий рекорд у номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом". Рекорд внесли до Національного Реєстру Рекордів України.

Про це пише "Суспільне Волині".

У колекції Юрія Бойка більше 170-ти різьблених яєць. Техніку ковки сріблом по яєчній шкаралупі майстер винайшов сам.

"Експертна оцінка, яку ми провели, свідчить, що аналогів цій техніці у світі немає", – розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

Сьогодні, 17 липня, майстер святкує 50-річчя. Анатолій Бойко розповідає, за фахом - різьбяр по дереву. За 20 років самостійно освоїв 17 мистецьких технік, зокрема, в'язання гачком, ліпка з глини та навіть вишивання. Дві техніки стали авторськими.

Оздобленням яєць займається з 2009-го. Роботи майстра нині є у приватних колекціях з різних куточків світу та в музеях.
Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд

Суспільному рекордсмен розповів: робота з яєчною шкарлупою допомогло йому реабілітуватися після контузії під час військових дій.

"Я щасливий, що мої роботи визнали на світовому рівні", - каже Анатолій Бойко. Секрету створення яєць, оздоблених металом і камінням, автор не розкриває.

Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, фаберже, світовий рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд
Сьогодні, 19:36
В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень
Сьогодні, 19:11
У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО У Володимирі в останню путь провели Героя АТО, який помер від раку. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Які порушення карантину зафіксували у магазинах, перукарнях та кафе у місті на Волині Які порушення карантину зафіксували у магазинах, перукарнях та кафе у місті на Волині
Сьогодні, 12:15
У Володимирі діти оригінально розмалювали люки до Дня міста. ФОТО У Володимирі діти оригінально розмалювали люки до Дня міста. ФОТО
16 липень, 12:05
Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина
15 липень, 17:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд
Сьогодні, 19:36
 0
В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень
Сьогодні, 19:11
 0
У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8