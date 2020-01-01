Волинський «Фаберже» встановив світовий рекорд
Сьогодні, 19:36
Майстер народної творчості України з Володимира-Волинського Анатолій Бойко встановив світовий рекорд у номінації "Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом". Рекорд внесли до Національного Реєстру Рекордів України.
Про це пише "Суспільне Волині".
У колекції Юрія Бойка більше 170-ти різьблених яєць. Техніку ковки сріблом по яєчній шкаралупі майстер винайшов сам.
"Експертна оцінка, яку ми провели, свідчить, що аналогів цій техніці у світі немає", – розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.
Сьогодні, 17 липня, майстер святкує 50-річчя. Анатолій Бойко розповідає, за фахом - різьбяр по дереву. За 20 років самостійно освоїв 17 мистецьких технік, зокрема, в'язання гачком, ліпка з глини та навіть вишивання. Дві техніки стали авторськими.
Оздобленням яєць займається з 2009-го. Роботи майстра нині є у приватних колекціях з різних куточків світу та в музеях.
Суспільному рекордсмен розповів: робота з яєчною шкарлупою допомогло йому реабілітуватися після контузії під час військових дій.
"Я щасливий, що мої роботи визнали на світовому рівні", - каже Анатолій Бойко. Секрету створення яєць, оздоблених металом і камінням, автор не розкриває.
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Про це пише "Суспільне Волині".
У колекції Юрія Бойка більше 170-ти різьблених яєць. Техніку ковки сріблом по яєчній шкаралупі майстер винайшов сам.
"Експертна оцінка, яку ми провели, свідчить, що аналогів цій техніці у світі немає", – розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.
Сьогодні, 17 липня, майстер святкує 50-річчя. Анатолій Бойко розповідає, за фахом - різьбяр по дереву. За 20 років самостійно освоїв 17 мистецьких технік, зокрема, в'язання гачком, ліпка з глини та навіть вишивання. Дві техніки стали авторськими.
Оздобленням яєць займається з 2009-го. Роботи майстра нині є у приватних колекціях з різних куточків світу та в музеях.
Суспільному рекордсмен розповів: робота з яєчною шкарлупою допомогло йому реабілітуватися після контузії під час військових дій.
"Я щасливий, що мої роботи визнали на світовому рівні", - каже Анатолій Бойко. Секрету створення яєць, оздоблених металом і камінням, автор не розкриває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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