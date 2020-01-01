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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 липня
Вихідні у Волинській області пройдуть сонячно.

У суботу і в неділю в Луцьку, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +14 до +17 градусів, удень до +25…+27. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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