У Луцьку Сергій Жадан проведе додаткову презентацію двох нових книг

У неділю 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9) відбудеться творчий вечір відомого українського письменникаУ зв’язку з обмеженням щодо кількості людей та бажанням лучан почути автора наживо організатори оголосили про додаткову презентацію.Навесні у видавництві MERIDIAN CZERNOWITZ вийшло дві книги Сергія Жадана – поетична збірка «Список кораблів» та п’єса «Хлібне перемир’я». У зв’язку з карантином великий тур письменника перенесли, однак вже у цю неділю є можливість послухати нові вірші й поспілкуватися з автором у Луцьку.«Зараз діють обмеження щодо кількості учасників культурних заходів, тому на презентацію в нас були лімітовані місця. Проте чимало лучан виявили бажання прийти на подію, тож ми вирішили провести додаткові читання», - зазначають організатори. Додаткова зустріч відбудеться о 19 годині, 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9). Кількість місць – обмежена і потрапити можна лише за попередньою реєстрацією: cutt.ly/qapBC2E. Дрес-код: маски.Нагадаємо, що до Луцька Сергій Жадан завітає в рамках дофестивальних заходів III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». У програмі виступу – монологи, поетичні читання, питання-відповіді, автограф- та фотосесія. Книги можна буде придбати під час зустрічі.