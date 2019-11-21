У Луцьку Сергій Жадан проведе додаткову презентацію двох нових книг
Сьогодні, 20:47
У неділю 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9) відбудеться творчий вечір відомого українського письменника Сергія Жадана. У зв’язку з обмеженням щодо кількості людей та бажанням лучан почути автора наживо організатори оголосили про додаткову презентацію.
Навесні у видавництві MERIDIAN CZERNOWITZ вийшло дві книги Сергія Жадана – поетична збірка «Список кораблів» та п’єса «Хлібне перемир’я». У зв’язку з карантином великий тур письменника перенесли, однак вже у цю неділю є можливість послухати нові вірші й поспілкуватися з автором у Луцьку.
«Зараз діють обмеження щодо кількості учасників культурних заходів, тому на презентацію в нас були лімітовані місця. Проте чимало лучан виявили бажання прийти на подію, тож ми вирішили провести додаткові читання», - зазначають організатори. Додаткова зустріч відбудеться о 19 годині, 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9). Кількість місць – обмежена і потрапити можна лише за попередньою реєстрацією: cutt.ly/qapBC2E. Дрес-код: маски.
Нагадаємо, що до Луцька Сергій Жадан завітає в рамках дофестивальних заходів III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». У програмі виступу – монологи, поетичні читання, питання-відповіді, автограф- та фотосесія. Книги можна буде придбати під час зустрічі.
Довідково:
«Список кораблів» - це шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора.
Події п’єси «Хлібне перемир’я» відбуваються влітку 2014 року. Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій Жадан. Війна триває, і жодне перемир’я не здатне загоїти завданих ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати.
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Навесні у видавництві MERIDIAN CZERNOWITZ вийшло дві книги Сергія Жадана – поетична збірка «Список кораблів» та п’єса «Хлібне перемир’я». У зв’язку з карантином великий тур письменника перенесли, однак вже у цю неділю є можливість послухати нові вірші й поспілкуватися з автором у Луцьку.
«Зараз діють обмеження щодо кількості учасників культурних заходів, тому на презентацію в нас були лімітовані місця. Проте чимало лучан виявили бажання прийти на подію, тож ми вирішили провести додаткові читання», - зазначають організатори. Додаткова зустріч відбудеться о 19 годині, 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9). Кількість місць – обмежена і потрапити можна лише за попередньою реєстрацією: cutt.ly/qapBC2E. Дрес-код: маски.
Нагадаємо, що до Луцька Сергій Жадан завітає в рамках дофестивальних заходів III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». У програмі виступу – монологи, поетичні читання, питання-відповіді, автограф- та фотосесія. Книги можна буде придбати під час зустрічі.
Довідково:
«Список кораблів» - це шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора.
Події п’єси «Хлібне перемир’я» відбуваються влітку 2014 року. Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій Жадан. Війна триває, і жодне перемир’я не здатне загоїти завданих ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати.
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