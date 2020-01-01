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18 липня на Волині: гортаючи календар

18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).

Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, бухгалтера Олександри Рижкової, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.

Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.

У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.

18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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