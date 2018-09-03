Цьогоріч на водоймах Волині загинуло 24 людини
Сьогодні, 21:16
З початку 2020 року на Волині вода забрала життя 24 людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
16 липня на території Волинської області не зареєстрували жодного випадку загибелі людей на воді.
З початку року на Волині загинуло на водоймах 24 людини, з них - 4 дітей, за аналогічний період минулого року – 38 випадків (з них - 8 дітей).
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
16 липня на території Волинської області не зареєстрували жодного випадку загибелі людей на воді.
З початку року на Волині загинуло на водоймах 24 людини, з них - 4 дітей, за аналогічний період минулого року – 38 випадків (з них - 8 дітей).
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