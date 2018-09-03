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Цьогоріч на водоймах Волині загинуло 24 людини

Цьогоріч на водоймах Волині загинуло 24 людини
З початку 2020 року на Волині вода забрала життя 24 людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

16 липня на території Волинської області не зареєстрували жодного випадку загибелі людей на воді.

З початку року на Волині загинуло на водоймах 24 людини, з них - 4 дітей, за аналогічний період минулого року – 38 випадків (з них - 8 дітей).

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Теги: Волинь, ДСНС, смерть
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