Цьогоріч на водоймах Волині загинуло 24 людини

З початку 2020 року на Волині вода забрала життя 24 людей.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.16 липня на території Волинської області не зареєстрували жодного випадку загибелі людей на воді.З початку року на Волині загинуло на водоймах 24 людини, з них - 4 дітей, за аналогічний період минулого року – 38 випадків (з них - 8 дітей).