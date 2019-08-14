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Через волинський кордон перевозили цигарки, замасковані під томатну пасту, – соцмережі

Через волинський кордон перевозили цигарки, замасковані під томатну пасту, – соцмережі
Волинські митники пропустили через кордон величезну партію контрабандних цигарок, які перевозили під виглядом томатної пасти.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на телеграм-канал журналіста Євгена Плінського.

"На Волинській митниці, під виглядом томатної пасти вагою 21 тонна, вивезли в ЄС величезну партію сигарет. Наші випустили, поляки впіймали", - написав журналіст.

Також вн додав, що власником вантажу є «Луцьк Фудзі», а перевізником «Інфініттранс».

"Тупіше ніж замотати сигарети в надруковані фото придумати було складно", – пише Плінський.

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Теги: Волинь, кордон, контрабанда
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