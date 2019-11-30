Назвали 20 найкращих громад Волині

У Регіональному центрі економічних досліджень та підтримки бізнесу склали рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад.Відтак, за цими критеріями на Волині обрали 20 найкращих ОТГ. Про це йдеться на сторінці Фонду."На прохання наших підписників цього року ми опублікуємо кращі двадцятки громад по регіонам на замовлення. Після цього буде опубліковано рейтинг найкращих 200 громад України", - йдеться у дописі.Загалом рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році. Загалом на Волині оцінили 62 громади.До ТОП-20 найкращих громад Волинської області станом на 01.07.2020 увійшли такі ОТГ.