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Унікальне волинське село можна буде побачити у 3D-форматі

Унікальне волинське село можна буде побачити у 3D-форматі
Село Сваловичі Любешівського району невдовзі можна буде "відвідати" не відходячи від монітора.

Упродовж минулих четверга та п’ятниці в селі тривали роботи щодо створення 3D панорами, - пише районна газета "Нове життя".

Як відомо, село Сваловичі а також НПП «Прип’ять-Стохід» входять до переліку туристичних магнітів Волині. Тому ці об'єкти хочуть віртуалізувати.

Про таку оригінальну популяризацію старовинних Свалович розповів начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреації нашого національного парку Віталій Веремчук.

Начальник відділу туризму Департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської облдержадміністрації Станіслав Ольшевський поінформував: "3D-панораму знімає підрядник від найпопулярнішого пошукового інтернетсервісу Google. Фото на території самого села Сваловичі та з висоти зробили дещо раніше. Тепер же фахівці-комп’ютерники монтували віртуальну подорож".

Здійснити віртуальну подорож Сваловичами, а згодом і національним парком можна буде, знайшовши посилання на туристичному сайті Волинської ОДА «Волинь унікальна», де буде вкладка про 3-Д тури. Це планують завершити до кінця липня.

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Теги: Волинь, Сваловичі
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