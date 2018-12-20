Волинський краєзнавчий музей виходить з карантину
Сьогодні, 02:15
Волинський краєзнавчий музей відновлює свою роботи після довоготривалого карантину.
Про це йдеться на сайті музею у фейсбуці.
Музей розпочне роботу 18 липня та працюватиме за звичним графіком:
з 10:00 до 18:00 у з вівторка по неділю. Вихідний - понеділок.
Працівники музею нагадують відвідувачам правила відвідування:
- перед тим, як зайти до музею, вдягніть маску, яка буде повністю прикривати рот та ніс;
- дотримуйтесь дистанції в 1,5 метри;
- утримайтеся від походу, якщо маєте симптоми ГРВІ. На вході за допомогою безконтактного термометра обов'язково буде вимірюватися температура;
- щогодини відбуватиметься провітрювання залів;
- огляд експозиції музеїв здійснюється без проведення екскурсій.
"І, наостанок, музейне правило „руками не чіпати” як ніколи актуальне", - йдеться на сторінці музею.
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Про це йдеться на сайті музею у фейсбуці.
Музей розпочне роботу 18 липня та працюватиме за звичним графіком:
з 10:00 до 18:00 у з вівторка по неділю. Вихідний - понеділок.
Працівники музею нагадують відвідувачам правила відвідування:
- перед тим, як зайти до музею, вдягніть маску, яка буде повністю прикривати рот та ніс;
- дотримуйтесь дистанції в 1,5 метри;
- утримайтеся від походу, якщо маєте симптоми ГРВІ. На вході за допомогою безконтактного термометра обов'язково буде вимірюватися температура;
- щогодини відбуватиметься провітрювання залів;
- огляд експозиції музеїв здійснюється без проведення екскурсій.
"І, наостанок, музейне правило „руками не чіпати” як ніколи актуальне", - йдеться на сторінці музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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