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Волинський краєзнавчий музей виходить з карантину

Волинський краєзнавчий музей виходить з карантину
Волинський краєзнавчий музей відновлює свою роботи після довоготривалого карантину.

Про це йдеться на сайті музею у фейсбуці.

Музей розпочне роботу 18 липня та працюватиме за звичним графіком:
з 10:00 до 18:00 у з вівторка по неділю. Вихідний - понеділок.

Працівники музею нагадують відвідувачам правила відвідування:

- перед тим, як зайти до музею, вдягніть маску, яка буде повністю прикривати рот та ніс;

- дотримуйтесь дистанції в 1,5 метри;

- утримайтеся від походу, якщо маєте симптоми ГРВІ. На вході за допомогою безконтактного термометра обов'язково буде вимірюватися температура;

- щогодини відбуватиметься провітрювання залів;

- огляд експозиції музеїв здійснюється без проведення екскурсій.

"І, наостанок, музейне правило „руками не чіпати” як ніколи актуальне", - йдеться на сторінці музею.

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Теги: Волинь, Луцьк, музей
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