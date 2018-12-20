Волинський краєзнавчий музей виходить з карантину

Волинський краєзнавчий музей відновлює свою роботи після довоготривалого карантину.Про це йдеться на сайті музею у фейсбуці.Музей розпочне роботу 18 липня та працюватиме за звичним графіком:з 10:00 до 18:00 у з вівторка по неділю. Вихідний - понеділок.Працівники музею нагадують відвідувачам правила відвідування:- перед тим, як зайти до музею, вдягніть маску, яка буде повністю прикривати рот та ніс;- дотримуйтесь дистанції в 1,5 метри;- утримайтеся від походу, якщо маєте симптоми ГРВІ. На вході за допомогою безконтактного термометра обов'язково буде вимірюватися температура;- щогодини відбуватиметься провітрювання залів;- огляд експозиції музеїв здійснюється без проведення екскурсій."І, наостанок, музейне правило „руками не чіпати” як ніколи актуальне", - йдеться на сторінці музею.