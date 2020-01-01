Парочка з Рівненщини реалізовувала наркотики через «закладки». ФОТО

На Волині затримали двох уродженців Рівненщини, які реалізовували психотропні речовини через «закладки».Про це повідомляє прокуратура Волині.За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління стратегічних розслідувань в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про вчинення наркозлочинів 17 липня 2020 року затримали 18-річного уродженця Рівненської області після того, як він отримав у Луцьку на пошті посилки із 84 пакетиками психотропів – PVP та амфетаміну.У ході санкціонованого судом обшуку в оселі молодика та його 21-річної співмешканки в обласному центрі Волині правоохоронці вилучили ще 48 пакетиків з амфетаміном, канабіс та обладнання для пакування психотропів.Слідство вважає, що молоді люди займалися збутом наркотиків через канал у месенджері Telegram і так звані "закладки".Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення їм про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 307 КК України).Прокурори клопотатимуть і про обрання фігурантам провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.