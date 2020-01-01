Парочка з Рівненщини реалізовувала наркотики через «закладки». ФОТО
Сьогодні, 23:18
На Волині затримали двох уродженців Рівненщини, які реалізовували психотропні речовини через «закладки».
Про це повідомляє прокуратура Волині.
За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління стратегічних розслідувань в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про вчинення наркозлочинів 17 липня 2020 року затримали 18-річного уродженця Рівненської області після того, як він отримав у Луцьку на пошті посилки із 84 пакетиками психотропів – PVP та амфетаміну.
У ході санкціонованого судом обшуку в оселі молодика та його 21-річної співмешканки в обласному центрі Волині правоохоронці вилучили ще 48 пакетиків з амфетаміном, канабіс та обладнання для пакування психотропів.
Слідство вважає, що молоді люди займалися збутом наркотиків через канал у месенджері Telegram і так звані "закладки".
Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення їм про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання фігурантам провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково:
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
За процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури працівники Управління стратегічних розслідувань в області та Луцького відділу поліції в межах розслідування кримінального провадження про вчинення наркозлочинів 17 липня 2020 року затримали 18-річного уродженця Рівненської області після того, як він отримав у Луцьку на пошті посилки із 84 пакетиками психотропів – PVP та амфетаміну.
У ході санкціонованого судом обшуку в оселі молодика та його 21-річної співмешканки в обласному центрі Волині правоохоронці вилучили ще 48 пакетиків з амфетаміном, канабіс та обладнання для пакування психотропів.
Слідство вважає, що молоді люди займалися збутом наркотиків через канал у месенджері Telegram і так звані "закладки".
Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення їм про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 307 КК України).
Прокурори клопотатимуть і про обрання фігурантам провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково:
Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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