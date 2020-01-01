У волинському місті вирішують, за чиї гроші ремонтувати старий міст





Про це повідомляє районна газета



Нещодавно, під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала конструкція мосту – металева огорожа та кількатонна залізобетонна плита відвалилися і впали у річку від тарану позашляховика. Це показало ненадійність мосту і необхідність його реконструкції.



Зрештою про ненадійність мосту говорить і попереджувальний знак, який стоїть перед мостом. Мостом не дозволено їхати транспорту вагою більше 5 тонн.



Незважаючи на це, мостом рухається багатотонний транспорт, оскільки іншого шляху на другу частину міста немає.



Міст знаходиться на вулиці Коніщука, яка сполучає автомобільні шляхи територіального значення у Волинській області Т0308 та Т0311 (перший проходить через місто в напрямку із Раків Ліса на Грудки понад ЦРЛ, другий – із Нуйна на Воєгоща через центр). Але лише сполучає, тобто (як і міст) не знаходиться в підпорядкуванні служби автомобільних доріг. Виходить, що за міст, як і за вулицю, відповідає міськрада.



Однак у міській раді кажуть, що міст не її. Мовляв, комунгосп обслуговує конструкцію, однак вона не знаходиться на балансі міської ради.



«На балансі міської ради мостів взагалі немає. Не знаємо, де вони. Але в нас їх ніколи не було», — запевняють.



Заступник міського голови Микола Шворак каже, що наразі ведеться робота над розробкою нового генерального плану міста Камінь-Каширський та сіл Підцир‘я, Олексіївка, історико-архітектурного опорного плану міста та плану зонування території міста, тож цілком імовірно, що ситуація з «нічийним» мостом буде врахована.



«У плані цей міст буде передбачений із пішохідною зоною. Тобто є потреба і намір облаштувати тут і пішохідний перехід. Але коли задумане вдасться реалізувати, сьогодні неможливо сказати», — зазначає Микола Іванович.



Дійсно потреба не лише у реконструкції мосту, а й облаштуванні тут пішохідного переходу через річку, назріла давно. Міст вузенький. І знак про перевагу руху на одній із частин дороги при його переїзді наголошує на цьому. Але ж через міст постійно ходять і пішоходи, які прошкують до районної лікарні, дитсадка. Вони щоразу ризикують опинитися під колесами транспорту, бо пройти через річку інакше, як проїжджою частиною, неможливо. Тож люди не раз просили владу міста нарешті збудувати пішохідні доріжки так само, як це зроблено через міст по вулиці Шевченка, і вирішити питання безпечного переходу. Тим більше, що тротуари прокладені належним чином і наче натякають про таку необхідність, закінчуючись перед греблею-берегом річки обабіч вузького мосту.



Наразі пошкодження мосту працівники комунгоспу ліквідували за кошти того, з чиєї вини вони трапилися: дістали із річки залізобетонну плиту, якось її прилаштували та причепили назад збиту загорожу, освіжили її, пофарбувавши заново.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському міст через річку Цир потребує ремонту, проте у райцентрі не можуть вирішити, за чиї кошти його ладнати.Про це повідомляє районна газета "Полісся". Нещодавно, під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала конструкція мосту – металева огорожа та кількатонна залізобетонна плита відвалилися і впали у річку від тарану позашляховика. Це показало ненадійність мосту і необхідність його реконструкції.Зрештою про ненадійність мосту говорить і попереджувальний знак, який стоїть перед мостом. Мостом не дозволено їхати транспорту вагою більше 5 тонн.Незважаючи на це, мостом рухається багатотонний транспорт, оскільки іншого шляху на другу частину міста немає.Міст знаходиться на вулиці Коніщука, яка сполучає автомобільні шляхи територіального значення у Волинській області Т0308 та Т0311 (перший проходить через місто в напрямку із Раків Ліса на Грудки понад ЦРЛ, другий – із Нуйна на Воєгоща через центр). Але лише сполучає, тобто (як і міст) не знаходиться в підпорядкуванні служби автомобільних доріг. Виходить, що за міст, як і за вулицю, відповідає міськрада.Однак у міській раді кажуть, що міст не її. Мовляв, комунгосп обслуговує конструкцію, однак вона не знаходиться на балансі міської ради.«На балансі міської ради мостів взагалі немає. Не знаємо, де вони. Але в нас їх ніколи не було», — запевняють.Заступник міського головикаже, що наразі ведеться робота над розробкою нового генерального плану міста Камінь-Каширський та сіл Підцир‘я, Олексіївка, історико-архітектурного опорного плану міста та плану зонування території міста, тож цілком імовірно, що ситуація з «нічийним» мостом буде врахована.«У плані цей міст буде передбачений із пішохідною зоною. Тобто є потреба і намір облаштувати тут і пішохідний перехід. Але коли задумане вдасться реалізувати, сьогодні неможливо сказати», — зазначає Микола Іванович.Дійсно потреба не лише у реконструкції мосту, а й облаштуванні тут пішохідного переходу через річку, назріла давно. Міст вузенький. І знак про перевагу руху на одній із частин дороги при його переїзді наголошує на цьому. Але ж через міст постійно ходять і пішоходи, які прошкують до районної лікарні, дитсадка. Вони щоразу ризикують опинитися під колесами транспорту, бо пройти через річку інакше, як проїжджою частиною, неможливо. Тож люди не раз просили владу міста нарешті збудувати пішохідні доріжки так само, як це зроблено через міст по вулиці Шевченка, і вирішити питання безпечного переходу. Тим більше, що тротуари прокладені належним чином і наче натякають про таку необхідність, закінчуючись перед греблею-берегом річки обабіч вузького мосту.Наразі пошкодження мосту працівники комунгоспу ліквідували за кошти того, з чиєї вини вони трапилися: дістали із річки залізобетонну плиту, якось її прилаштували та причепили назад збиту загорожу, освіжили її, пофарбувавши заново.

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