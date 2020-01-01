У Луцьку підсвітили пам`ятники Лесі Українці та Михайлу Грушевському. ФОТО
Сьогодні, 00:39
В обласному центрі Волині встановили професійну підсвітку декількох пам‘ятників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Підсвітили професійним освітленням пам‘ятники Михайлу Грушевському та Лесі Українці", - написав на своїй сторінці Поліщук.
Раніше депутат міськради повідомляв, що крім пам'ятників Лесі Українці та Михайлу Грушевському в Луцьку замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру, приміщення центрального басейну, пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Підсвітили професійним освітленням пам‘ятники Михайлу Грушевському та Лесі Українці", - написав на своїй сторінці Поліщук.
Раніше депутат міськради повідомляв, що крім пам'ятників Лесі Українці та Михайлу Грушевському в Луцьку замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру, приміщення центрального басейну, пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.
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