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У Луцьку підсвітили пам`ятники Лесі Українці та Михайлу Грушевському. ФОТО

У Луцьку підсвітили пам`ятники Лесі Українці та Михайлу Грушевському. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили професійну підсвітку декількох пам‘ятників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Підсвітили професійним освітленням пам‘ятники Михайлу Грушевському та Лесі Українці", - написав на своїй сторінці Поліщук.

Раніше депутат міськради повідомляв, що крім пам'ятників Лесі Українці та Михайлу Грушевському в Луцьку замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру, приміщення центрального басейну, пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.



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Теги: Волинь, Луцьк
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