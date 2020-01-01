У Луцьку підсвітили пам`ятники Лесі Українці та Михайлу Грушевському. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



"Підсвітили професійним освітленням пам‘ятники Михайлу Грушевському та Лесі Українці", - написав на своїй сторінці Поліщук.



Раніше депутат міськради повідомляв, що крім пам'ятників Лесі Українці та Михайлу Грушевському в Луцьку замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру, приміщення центрального басейну, пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині встановили професійну підсвітку декількох пам‘ятників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук."Підсвітили професійним освітленням пам‘ятники Михайлу Грушевському та Лесі Українці", - написав на своїй сторінці Поліщук.Раніше депутат міськради повідомляв, що крім пам'ятників Лесі Українці та Михайлу Грушевському в Луцьку замовили проекти на професійну підсвітку Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру, приміщення центрального басейну, пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію