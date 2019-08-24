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У Луцьку відновлюють «зашитий» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком

У Луцьку відновлюють «зашитий» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком
В обласному центрі Волині взялися за відновлення муралу із зображенням Святого Миколая та замку Любарта.

Малюнок був розміщений на стіні спеціалізованої загальноосвітньої школи-центру реабілітації дітей з особливими потребами «Надія» (за адресою Лесі Українки, 20), - пише Перший, посилаючись на депутата
Луцької міської ради Андрія Білана.

Як відомо, у квітні в Луцьку, утеплюючи фасад будівлі навчально-реабілітаційного центру, "стерли" унікальний мурал.

«Відновлюють мурал зі зображенням Святого Миколая на стіні Луцького навчально-реабілітаційного центру», – йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, мурал
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