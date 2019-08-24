У Луцьку відновлюють «зашитий» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком
Сьогодні, 04:13
В обласному центрі Волині взялися за відновлення муралу із зображенням Святого Миколая та замку Любарта.
Малюнок був розміщений на стіні спеціалізованої загальноосвітньої школи-центру реабілітації дітей з особливими потребами «Надія» (за адресою Лесі Українки, 20), - пише Перший, посилаючись на депутата
Луцької міської ради Андрія Білана.
Як відомо, у квітні в Луцьку, утеплюючи фасад будівлі навчально-реабілітаційного центру, "стерли" унікальний мурал.
«Відновлюють мурал зі зображенням Святого Миколая на стіні Луцького навчально-реабілітаційного центру», – йдеться у дописі.
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Малюнок був розміщений на стіні спеціалізованої загальноосвітньої школи-центру реабілітації дітей з особливими потребами «Надія» (за адресою Лесі Українки, 20), - пише Перший, посилаючись на депутата
Луцької міської ради Андрія Білана.
Як відомо, у квітні в Луцьку, утеплюючи фасад будівлі навчально-реабілітаційного центру, "стерли" унікальний мурал.
«Відновлюють мурал зі зображенням Святого Миколая на стіні Луцького навчально-реабілітаційного центру», – йдеться у дописі.
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