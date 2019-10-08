Волинянин вкрав в «Укртелекому» понад 14 кілометрів кабелю та дроту





Загалом зловмисник вкрав понад 14 кілометрів дроту та кабелю, - повідомляє



Під час суду встановили, що з 30 серпня по 7 листопада минулого року обвинувачений вкрав 14 кілометрів та 20 метрів кабелю та дроту «Укртелекому», пошкодивши при цьому повітряні лінії зв'язку. Зокрема, крадіжки відбувалися на вулицях Володимира-Волинського та у селах Володимир-Волинського району.



Втім, злочинець не обмежився крадіжкою кабелю, також він dкрав мобільні телефони та планшет.



У судовому засіданні він повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не карати



Спочатку суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки. Також суд задовольнив цивільний позов ПАТ «Укртелеком» в особі Волинської філії на суму 28 тисяч 528 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік періодично крав кабель та дріт «Укртелекому», пошкоджуючи повітряні лінії.Загалом зловмисник вкрав понад 14 кілометрів дроту та кабелю, - повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.Під час суду встановили, що з 30 серпня по 7 листопада минулого року обвинувачений вкрав 14 кілометрів та 20 метрів кабелю та дроту «Укртелекому», пошкодивши при цьому повітряні лінії зв'язку. Зокрема, крадіжки відбувалися на вулицях Володимира-Волинського та у селах Володимир-Волинського району.Втім, злочинець не обмежився крадіжкою кабелю, також він dкрав мобільні телефони та планшет.У судовому засіданні він повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не каратиСпочатку суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки. Також суд задовольнив цивільний позов ПАТ «Укртелеком» в особі Волинської філії на суму 28 тисяч 528 гривень.

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