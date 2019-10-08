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Волинянин вкрав в «Укртелекому» понад 14 кілометрів кабелю та дроту

Волинянин вкрав в «Укртелекому» понад 14 кілометрів кабелю та дроту
На Волині чоловік періодично крав кабель та дріт «Укртелекому», пошкоджуючи повітряні лінії.

Загалом зловмисник вкрав понад 14 кілометрів дроту та кабелю, - повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.

Під час суду встановили, що з 30 серпня по 7 листопада минулого року обвинувачений вкрав 14 кілометрів та 20 метрів кабелю та дроту «Укртелекому», пошкодивши при цьому повітряні лінії зв'язку. Зокрема, крадіжки відбувалися на вулицях Володимира-Волинського та у селах Володимир-Волинського району.

Втім, злочинець не обмежився крадіжкою кабелю, також він dкрав мобільні телефони та планшет.

У судовому засіданні він повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не карати

Спочатку суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки. Також суд задовольнив цивільний позов ПАТ «Укртелеком» в особі Волинської філії на суму 28 тисяч 528 гривень.

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Теги: Волинь, суд, крадіжка
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