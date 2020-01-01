Ранок 18 липня: в Україні – 847 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 31
Сьогодні, 09:34
В Україні станом на 18 липня зафіксували 58 111 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 847.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 21 новий летальний випадок. 756 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 477 смертей від COVID-19. Одужали – 30 525. Хворіють нині – 26 109 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 31 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3219 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 094 людини вже одужали.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 21 новий летальний випадок. 756 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 477 смертей від COVID-19. Одужали – 30 525. Хворіють нині – 26 109 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 31 новий випадок хвороби. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3219 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби. 2 094 людини вже одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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