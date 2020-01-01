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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, Ківерцівський район – 5, Рожищенський район – 4, Любешівський район – 3, Камінь-Каширський район – 2, Володимир — Волинський район – 1, Ковельський район -1, Ратнівський район – 1, м. Нововолинськ -1. Одужало за добу 94 особи.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 18 липня в області зареєстрували 3219 випадків COVID-19. Одужало 2094 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 709 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 248 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 385 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 376 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 242 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 245 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 64 випадки;
• Ратнівський район – 162 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 128 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 37 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 35 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 382 особи, в тому числі за останню добу – 252.

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Теги: коронавірус, Волинь, дані, райони, статистика
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