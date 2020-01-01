Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, Ківерцівський район – 5, Рожищенський район – 4, Любешівський район – 3, Камінь-Каширський район – 2, Володимир — Волинський район – 1, Ковельський район -1, Ратнівський район – 1, м. Нововолинськ -1. Одужало за добу 94 особи.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 18 липня в області зареєстрували 3219 випадків COVID-19. Одужало 2094 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 709 випадків, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 248 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 385 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 376 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 242 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Волидимир-Волинський район – 245 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 64 випадки;• Ратнівський район – 162 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Горохівський район – 128 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 46 випадків;• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 37 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 35 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 382 особи, в тому числі за останню добу – 252.