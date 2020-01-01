Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 липня
Сьогодні, 10:07
За останню добу на Волині зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 2, Ківерцівський район – 5, Рожищенський район – 4, Любешівський район – 3, Камінь-Каширський район – 2, Володимир — Волинський район – 1, Ковельський район -1, Ратнівський район – 1, м. Нововолинськ -1. Одужало за добу 94 особи.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 18 липня в області зареєстрували 3219 випадків COVID-19. Одужало 2094 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 709 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 248 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 385 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 376 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 242 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 245 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 64 випадки;
• Ратнівський район – 162 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 128 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 37 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 35 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 382 особи, в тому числі за останню добу – 252.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 18 липня в області зареєстрували 3219 випадків COVID-19. Одужало 2094 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 709 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 248 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 385 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 376 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 242 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 245 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 194 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 64 випадки;
• Ратнівський район – 162 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 128 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 103 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 79 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 73 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 37 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 35 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 382 особи, в тому числі за останню добу – 252.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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