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Через інфекційну хворобу, від якої раніше загинули олені, в районі на Волині – гибель свійських тварин

Через інфекційну хворобу, від якої раніше загинули олені, в районі на Волині – гибель свійських тварин
У Ківерцівському районі зафіксували непоодинокі випадки гибелі диких та свійських тварин (коні і корови) внаслідок збудника пастерельозу.

Про це інформує Ківерцівське районне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, передає Ківерцівська міська рада.

Зауважують, що врятувати свійських тварин від загибелі від пастерельозу зможе вчасна вакцинація. Її проводити у два етами, попередньо провівши дегільметизацію.

Нагадаємо, у кінці червня на території лісомисливського господарства «Звірівське» та фермерського господарства «Урочище Корея» Ківерцівського району зареєстрували загибель оленів.

Фото ілюстративне

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Теги: пастарельоз, коні, корови, Волинь
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