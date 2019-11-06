Через інфекційну хворобу, від якої раніше загинули олені, в районі на Волині – гибель свійських тварин





Про це інформує Ківерцівське районне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, передає Ківерцівська міська рада.



Зауважують, що врятувати свійських тварин від загибелі від пастерельозу зможе вчасна вакцинація. Її проводити у два етами, попередньо провівши дегільметизацію.



Нагадаємо, у кінці червня на території лісомисливського господарства «Звірівське» та фермерського господарства «Урочище Корея» Ківерцівського району зареєстрували загибель оленів.



Фото ілюстративне

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