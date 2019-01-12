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Чи треба платити, якщо у магазині ви побили або пошкодили товар: відповідь експертів

Чи треба платити, якщо у магазині ви побили або пошкодили товар: відповідь експертів
Якщо ви випадково розбили або пошкодили товар то оплачувати його вартість ви не зобов’язані, оскільки до моменту оплати купівлі товару власником речі є її продавець, тобто торговельний заклад. А відповідно до статей 323, 668, 1166 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Фахівці додають: якщо ж охорона магазину все ж наполягає на вашій вині - вимагайте від адміністрації супермаркету надати докази того, що саме ви винні в пошкодженні товару. Це можуть бути відеозаписи з камер відеоспостереження, свідчення свідків. Якщо пошкоджений вами товар зберігався в неналежних умовах (на полицях, не захищених спеціальним бортиком, відстані між торговельними рядами не відповідають встановленим нормам і т. д.), вкажіть на цей факт.
Нагадайте адміністрації магазину, що в законі України «Про захист прав споживачів» у п.2 ст.17 сказано, що продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції. Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Розбитий товар не є вашим вибором.

Якщо наведені вами аргументи не зломили гнів охоронців магазину, поясніть, що відмовляєтеся платити штраф на місці (може, ви не розраховували на додаткові витрати, у вас з собою немає грошей). Скажіть, що такі виплати здійснюються виключно через суд, та й то, в тому випадку, якщо буде доведена ваша вина.

Якщо адміністрація все ж наполягає на тому, щоб ви заплатили за пошкоджений товар, вимагайте складання акту про інцидент, де будуть записані і свідчення свідків, і ваші, і адміністрації. Поясніть, що тільки на підставі цього акту та через суд будете оплачувати штраф.

Якщо адміністрація продовжує на вас тиснути (завела в кімнату охорони, відмовляється випускати з приміщення супермаркету, вимагає залишити свої документи), варто згадати про пункти 1,4 і 5 статті 19 Закону України «Про захист прав споживачів», у яких йдеться про заборону нечесної підприємницької практики і агресивної діяльності. Відповідно до закону, охорона супермаркету не має права затримувати вас, обмежувати вашу свободу.

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Теги: товар, магазин, пошкодження
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