На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких виручили 40 млн грн.Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністраціїна своїй сторінці у Facebook."Відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перебільшив усі наші сподівання", - зазначив він.За словами Коваля, початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн, а під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн, а купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.Загалом участь у першому аукціоні взяли чотири фірми, а в другому – шість."Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - підсумував голова ОДА.