вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 липня на Волині: гортаючи календар

19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний (на фото).

Також день народження 19 липня у депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.

Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.

19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.

А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія привела в бойову готовність армію на південному заході
Сьогодні, 01:14
Білоруські КВНщики відмовилися від участі у чвертьфіналі Вищої ліги, бо не хочуть їхати в Крим. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка
18 липень, 23:35
У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
18 липень, 22:59
Схожі новини
18 липня на Волині: гортаючи календар 18 липня на Волині: гортаючи календар
18 липень, 00:00
17 липня на Волині: гортаючи календар 17 липня на Волині: гортаючи календар
17 липень, 00:00
15 липня на Волині: гортаючи календар 15 липня на Волині: гортаючи календар
15 липень, 00:00
9 липня на Волині: гортаючи календар 9 липня на Волині: гортаючи календар
09 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія привела в бойову готовність армію на південному заході
Сьогодні, 01:14
 0
Білоруські КВНщики відмовилися від участі у чвертьфіналі Вищої ліги, бо не хочуть їхати в Крим. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка
18 липень, 23:35
 0
У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
18 липень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8