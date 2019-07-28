Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру





Символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20 назвало видання



До числа одинадцяти найкращих гравців потрапили лівий захисник "Волині" Іван Цюпа та правий півзахисник Денис Кожанов.



Також кращим центральним оборонцем визнали уродженця Волині та "ексхрестоносця" Олександра Маткобожика, який захищає кольори "Минаю".



Ось як охарактеризували гру Івана Цюпи, Дениса Кожанова та Олександра Маткобожика експерти:



Лівий захисник - Іван Цюпа



Матч проти балканців Цюпа провів активно і наполегливо. Часто підключався до атак, видав велику кількість передач - і завжди своєчасно і з мінімальним для задньої лінії лучан кількістю браку. Саме після пасу Івана почав свій сольний рейд півзахисник Сад, завершивши його розкішним точним ударом. А потім Цюпа запустив у прорив і Кожанова, який забив останній, четвертий, гол Волині.





Правий півзахисник - Денис Кожанов





Маючи 21 бал за системою «гол + пас», Кожанов є найефективнішим гравцем поточного чемпіонату. Балкани відчули на собі клас і швидкість лідера «хрестоносців». В епізоді з першим голом Денис своєчасно відкинув м'яч під удар чачу, потім після його подачі зі стандарту передачею Рябова скористався Волошинович, а на завершення гри сам Кожанов ледь не порвав сітку, пробиваючи під поперечину на завершення стрімкої атаки. Зупинити висококласного футболіста господарі так і не змогли.



Центральний захисник - Олександр Маткобожик



Роботи у закарпатській захисної ланки було багато - один тільки Семенець тричі проривався на ударні позиції, в одному з моментів претендуючи на 11-метровий у боротьбі з Никитюк (якого пізніше замінив досвідчений Допілка). Однак Минай отримав восьму в сезоні перемогу з різницею в один гол і шостий в чемпіонаті обійшовся без пропусків м'ячів. Віддаємо належне Маткобожик, який досить надійно і акуратно зіграв в зв'язці з двома різними напарниками, вигравши чимало єдиноборств.

Tsentralʹnyy zakhysnyk - Oleksan

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відразу троє футболістів, які причетні до Волині, за версією одного із спортивних видань стали найкращими гравцями 24 туру.Символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20 назвало видання Sport Arena , яке співпрацює зі знаменитою італійською компанією Wyscout називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20.До числа одинадцяти найкращих гравців потрапили лівий захисник "Волині" Іван Цюпа та правий півзахисник Денис Кожанов.Також кращим центральним оборонцем визнали уродженця Волині та "ексхрестоносця" Олександра Маткобожика, який захищає кольори "Минаю".Ось як охарактеризували гру Івана Цюпи, Дениса Кожанова та Олександра Маткобожика експерти:Матч проти балканців Цюпа провів активно і наполегливо. Часто підключався до атак, видав велику кількість передач - і завжди своєчасно і з мінімальним для задньої лінії лучан кількістю браку. Саме після пасу Івана почав свій сольний рейд півзахисник Сад, завершивши його розкішним точним ударом. А потім Цюпа запустив у прорив і Кожанова, який забив останній, четвертий, гол Волині.Маючи 21 бал за системою «гол + пас», Кожанов є найефективнішим гравцем поточного чемпіонату. Балкани відчули на собі клас і швидкість лідера «хрестоносців». В епізоді з першим голом Денис своєчасно відкинув м'яч під удар чачу, потім після його подачі зі стандарту передачею Рябова скористався Волошинович, а на завершення гри сам Кожанов ледь не порвав сітку, пробиваючи під поперечину на завершення стрімкої атаки. Зупинити висококласного футболіста господарі так і не змогли.Роботи у закарпатській захисної ланки було багато - один тільки Семенець тричі проривався на ударні позиції, в одному з моментів претендуючи на 11-метровий у боротьбі з Никитюк (якого пізніше замінив досвідчений Допілка). Однак Минай отримав восьму в сезоні перемогу з різницею в один гол і шостий в чемпіонаті обійшовся без пропусків м'ячів. Віддаємо належне Маткобожик, який досить надійно і акуратно зіграв в зв'язці з двома різними напарниками, вигравши чимало єдиноборств.Tsentralʹnyy zakhysnyk - Oleksan

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