«Сприймайте карантин серйозно»: батько ексголови волинської громади захворів на коронавірус
Сьогодні, 21:56
Батько колишньої очільниці Княгининівської громади Олени Твердохліб захворів на короновірус.
Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Для всіх невіруючих у цю хворобу - він є. Вчора тест підтвердив Covid 19 у мого батька, а сьогодні швидка привезла його в лікарню в Боголюби", - йдеться у дописі.
Також Олена Твердохліб зазначила, що її батько - у зоні ризику, адже у нього відсутні селезінка, частинка підшлункової та жовчний, 1991 році в чоловіка стався інфаркт.
"Не можу собі пробачити те, що я не зовсім дотримувалась карантинних заходів (як і всі зараз), тому звертаюсь до вас усіх - ця хвороба тільки набирає свої обороти. Бережіть себе та рідних!
Сприймайте карантин серйозно", - додала колишня очільниця громади.
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Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Для всіх невіруючих у цю хворобу - він є. Вчора тест підтвердив Covid 19 у мого батька, а сьогодні швидка привезла його в лікарню в Боголюби", - йдеться у дописі.
Також Олена Твердохліб зазначила, що її батько - у зоні ризику, адже у нього відсутні селезінка, частинка підшлункової та жовчний, 1991 році в чоловіка стався інфаркт.
"Не можу собі пробачити те, що я не зовсім дотримувалась карантинних заходів (як і всі зараз), тому звертаюсь до вас усіх - ця хвороба тільки набирає свої обороти. Бережіть себе та рідних!
Сприймайте карантин серйозно", - додала колишня очільниця громади.
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