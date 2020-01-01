«Сприймайте карантин серйозно»: батько ексголови волинської громади захворів на коронавірус

Батько колишньої очільниці Княгининівської громади Олени Твердохліб захворів на короновірус.Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці."Для всіх невіруючих у цю хворобу - він є. Вчора тест підтвердив Covid 19 у мого батька, а сьогодні швидка привезла його в лікарню в Боголюби", - йдеться у дописі.Також Олена Твердохліб зазначила, що її батько - у зоні ризику, адже у нього відсутні селезінка, частинка підшлункової та жовчний, 1991 році в чоловіка стався інфаркт."Не можу собі пробачити те, що я не зовсім дотримувалась карантинних заходів (як і всі зараз), тому звертаюсь до вас усіх - ця хвороба тільки набирає свої обороти. Бережіть себе та рідних!Сприймайте карантин серйозно", - додала колишня очільниця громади.