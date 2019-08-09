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У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики

У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
У Луцьку місцевий житель відбирав у пацієнтів наркодиспансера препарати, які містили наркотичні речовини.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Під час суду встановили, що з 9 жовтня по 9 листопада минулого року обвинувачений поблизу «Волинського обласного наркологічного диспансера» викрадав у пацієнтів закладу ліки, які містять наркотики. Зловмисник бив пацієнтів, які отримували препарат «метадон ЗН» згідно програми замісної підтримувальної терапії.

Проте крадіжкою наркотиків чоловік не обмежився. На зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності, 32 він пограбував чоловіка, відібравши у нього тисячу гривень та мобільний телефон. Ще один телефон він відібрав у перехожого на вулиці Карбишева.

Допитаний у судовому засіданні крадій свою вину визнав частково. Та підтвердив крадіжки мобільних телефонів. Щодо крадіжки наркотиків, то він зазначив, що хотів їх купити, зокрема дав одному з потерпілих 100 гривень, але той попросив ще 50. Тож вони посперечалися і він наніс потерпілому кілька ударів. Вину в інших злочинах не визнав.

Незважаючи на часткове визнання вини, вона була повністю доведена доказами. Суд призначив йому покарання у виді п’яти років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: Луцьк, кримінал, суд
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