Білоруські КВНщики відмовилися від участі у чвертьфіналі Вищої ліги, бо не хочуть їхати в Крим. ВІДЕО





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Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені в відеозверненні. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге – це статус анексованого Криму.



Капітан команди Марк Величко заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету в питаннях приналежності півострова.



Команда визначила поїздку через Росію до Криму як неприпустиму, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.



Третя причина – хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.



Водночас «Діти Тьюринга» повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК у наступному сезоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінська команда КВК «Діти Тьюринга» відмовилася продовжувати гру в російській Прем'єр-лізі в 2020 році, оскільки чвертьфінал пройде в анексованому Криму.Про це повідомляє Крим.Реалії , посилаючись на білоруську служба Радыё Свабода.Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені в відеозверненні. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге – це статус анексованого Криму.Капітан командизаявив, що Білорусь дотримується нейтралітету в питаннях приналежності півострова.Команда визначила поїздку через Росію до Криму як неприпустиму, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.Третя причина – хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.Водночас «Діти Тьюринга» повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК у наступному сезоні.

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