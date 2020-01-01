Білоруські КВНщики відмовилися від участі у чвертьфіналі Вищої ліги, бо не хочуть їхати в Крим. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
Мінська команда КВК «Діти Тьюринга» відмовилася продовжувати гру в російській Прем'єр-лізі в 2020 році, оскільки чвертьфінал пройде в анексованому Криму.
Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на білоруську служба Радыё Свабода.
Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені в відеозверненні. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге – це статус анексованого Криму.
Капітан команди Марк Величко заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету в питаннях приналежності півострова.
Команда визначила поїздку через Росію до Криму як неприпустиму, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.
Третя причина – хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.
Водночас «Діти Тьюринга» повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК у наступному сезоні.
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Про це повідомляє Крим.Реалії, посилаючись на білоруську служба Радыё Свабода.
Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами, які були озвучені в відеозверненні. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге – це статус анексованого Криму.
Капітан команди Марк Величко заявив, що Білорусь дотримується нейтралітету в питаннях приналежності півострова.
Команда визначила поїздку через Росію до Криму як неприпустиму, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.
Третя причина – хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.
Водночас «Діти Тьюринга» повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК у наступному сезоні.
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