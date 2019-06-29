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В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка

В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка
У Чернівцях сьогодні ввечері посеред вулиці застрелили чоловіка. Вбивство сталося у ході суперечки та бійки, яка відбулась поблизу закладу громадського харчування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, інцидент стався на вулиці Небесної сотні поблизу закладу громадського харчування "Ozzy".

За повідомленням прес-служби, спочатку на місці інциденту сталася бійка між двома особами, в ході якої один з чоловіків вистрілив у голову іншому з бойового пістолета. «На місце події направлено правоохоронні органи. В подальшому злочинця затримано. Зброя вилучена, марка встановлюється. Злочинцем виявився чоловік, 1966 р. н.», – повідомили у поліції.

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Теги: Чернівці, вбивство
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