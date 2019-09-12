Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО





Таке рішення прийняв Окружний суд у Пулавах, - пише



Нагадаємо, у польському місті Пулави Республіка Польща 45-річний громадянин Молдови Іон Б. вбив жительку Володимира-Волинського.





Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В’явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.



“Чоловік кілька разів вдарив жінку ножем”, – розповіла Агнешка Кемпка з районної прокуратури в Любліні.



Чоловіка підозрюють у вбивстві 26-річного громадянина України з особливою жорстокістю, повідомляє KPP PUŁAWY.



Уточноюють, що поліцію повідомили випадкові свідки, які почули крики жінки і побачили чоловіка, що тягнув її на балкон і затягував у квартиру. Завдяки реакції двох працівників служби превенції чоловіка вдалося швидко арештувати.



45-річного громадянина Молдови затримали на сходах, коли він намагався залишити міський будинок, де стався інцидент. Незважаючи на швидко надану допомогу жертві, врятувати жінку не вдалося. Вона померла після перевезення до лікарні.



Докази, зібрані у справі, дозволили висунути 45-річному чоловіку звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю.



16-го липня Окружний суд у Пулаві на вимогу поліції та прокуратури виніс запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Відповідно до положень Кримінального кодексу, вбивство карається довічним позбавленням волі.



Прокуратура звинуватила Іона Б. в особливо жорстокому вбивстві. Чоловік визнав себе винними під час допиту. Він сказав, що мотивом злочину були фінанси. Жінка була винна йому гроші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молдованина, якого підозрюють у вбивстві 26-річної уродженки Володимира-Волинського Майї Ваколюк, взяли під тимчасовий тримісячний арешт.Таке рішення прийняв Окружний суд у Пулавах, - пише БУГ Нагадаємо, у польському місті Пулави Республіка Польща 45-річний громадянин Молдови Іон Б. вбив жительку Володимира-Волинського.Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В’явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.“Чоловік кілька разів вдарив жінку ножем”, – розповілаз районної прокуратури в Любліні.Чоловіка підозрюють у вбивстві 26-річного громадянина України з особливою жорстокістю, повідомляє KPP PUŁAWY.Уточноюють, що поліцію повідомили випадкові свідки, які почули крики жінки і побачили чоловіка, що тягнув її на балкон і затягував у квартиру. Завдяки реакції двох працівників служби превенції чоловіка вдалося швидко арештувати.45-річного громадянина Молдови затримали на сходах, коли він намагався залишити міський будинок, де стався інцидент. Незважаючи на швидко надану допомогу жертві, врятувати жінку не вдалося. Вона померла після перевезення до лікарні.Докази, зібрані у справі, дозволили висунути 45-річному чоловіку звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю.16-го липня Окружний суд у Пулаві на вимогу поліції та прокуратури виніс запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Відповідно до положень Кримінального кодексу, вбивство карається довічним позбавленням волі.Прокуратура звинуватила Іона Б. в особливо жорстокому вбивстві. Чоловік визнав себе винними під час допиту. Він сказав, що мотивом злочину були фінанси. Жінка була винна йому гроші.

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