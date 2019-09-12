вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО

Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО
Молдованина, якого підозрюють у вбивстві 26-річної уродженки Володимира-Волинського Майї Ваколюк, взяли під тимчасовий тримісячний арешт.

Таке рішення прийняв Окружний суд у Пулавах, - пише БУГ.

Нагадаємо, у польському місті Пулави Республіка Польща 45-річний громадянин Молдови Іон Б. вбив жительку Володимира-Волинського.
Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО


Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В’явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.

“Чоловік кілька разів вдарив жінку ножем”, – розповіла Агнешка Кемпка з районної прокуратури в Любліні.

Чоловіка підозрюють у вбивстві 26-річного громадянина України з особливою жорстокістю, повідомляє KPP PUŁAWY.
Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО

Уточноюють, що поліцію повідомили випадкові свідки, які почули крики жінки і побачили чоловіка, що тягнув її на балкон і затягував у квартиру. Завдяки реакції двох працівників служби превенції чоловіка вдалося швидко арештувати.

45-річного громадянина Молдови затримали на сходах, коли він намагався залишити міський будинок, де стався інцидент. Незважаючи на швидко надану допомогу жертві, врятувати жінку не вдалося. Вона померла після перевезення до лікарні.

Докази, зібрані у справі, дозволили висунути 45-річному чоловіку звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю.

16-го липня Окружний суд у Пулаві на вимогу поліції та прокуратури виніс запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Відповідно до положень Кримінального кодексу, вбивство карається довічним позбавленням волі.

Прокуратура звинуватила Іона Б. в особливо жорстокому вбивстві. Чоловік визнав себе винними під час допиту. Він сказав, що мотивом злочину були фінанси. Жінка була винна йому гроші.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, вбивство, Польща, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка
Сьогодні, 23:35
У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
Сьогодні, 22:59
Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
«Сприймайте карантин серйозно»: батько ексголови волинської громади захворів на коронавірус
Сьогодні, 21:56
Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру
Сьогодні, 21:20
Схожі новини
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 16:45
У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним
12 вересень, 2019, 09:50
У Польщі втопився 39-річний волинянин У Польщі втопився 39-річний волинянин
20 серпень, 2019, 14:08
Волинський атовець, який перерізав горлянку жінці, не сяде за ґрати Волинський атовець, який перерізав горлянку жінці, не сяде за ґрати
26 лютий, 2019, 18:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Чернівцях посеред вулиці застрелили чоловіка
Сьогодні, 23:35
 0
У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
Сьогодні, 22:59
 0
Вбивство волинянки в Польщі: повідомили мотив та подробиці. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:27
 0
«Сприймайте карантин серйозно»: батько ексголови волинської громади захворів на коронавірус
Сьогодні, 21:56
 0
Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру
Сьогодні, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8