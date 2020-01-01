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Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО

Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО
Вихованка Устилузької школи мистецтв здобула перемогу в міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі дитячої, учнівської та студентської творчої молоді «Соняшник».

Про це йдеться на сторінці Устилузької громади.

Учениця 5-го класу Устилузької дитячої школи мистецтв Дарина Панасюк посіла перше місце у міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі дитячої, учнівської та студентської творчої молоді «Соняшник».

Через карантин та обмеження на масові заходи, Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник» проводився дистанційно. Для участі потрібно було надіслати електронний лист з посиланням на відео-виступ.

П’ятикласниця Устилузької школи мистецтв підготувала разом із своєю викладачкою Т.І.Сачук музичні композицію Т.О.Білаша «Роздум».

Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО


Завдяки бездоганному виконанні мелодії на фортепіано, дівчинка посіла І місце у своїй віковій категорії.

Учениця Устилузької ДШМпо класу бандури Софія Калитюк ( клас викладачки Фурманюк Катерина) стала лауреатом 3 премії на Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі "Веселкова мрія 2020" м.Сокаль.
Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО

Також у 3-му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі бандурного мистецтва «Козацькому роду нема переводу» м.Кам’янець-Подільський Софія Калитюк у номінації бандурист-вокаліст здобула 3 місце (к-сть учасників 172) і Христина Рупа ( клас викладача Фурманюк Катерина) здобула 2 місце у номінації бандурист-інструменталіст серед 179 учасників.
Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО



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Теги: Волинь, конкурс
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